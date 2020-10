Briljant moment van Stefan de Vrij voorkomt nieuwe zege van Shakhtar

In navolging van Real Madrid heeft ook Internazionale niet kunnen winnen van Shakhtar Donetsk. Een week na de 2-3 winst op de Spaanse topclub hield het team van Luis Castro de bezoekers uit Italië op een gelijkspel: 0-0. Een late zege had nog tot de mogelijkheden behoord, maar een goede interceptie van Stefan de Vrij liet de herhaling van de halve finale van de Europa League van vorig seizoen in een doelpuntloos gelijkspel eindigen. Voor Romelu Lukaku kwam er een einde aan een doelpuntenreeks: hij was tot dinsdag in elk van de laatste negen Europese duels van Inter goed geweest voor minstens één goal.

Shakhtar begon vol vertrouwen aan het duel maar een vroege blessure was ogenschijnlijk van grote invloed op het functioneren van het team van Castro. Na een kwartier spelen had Dentinho te veel last van zijn hamstrings en moest hij zich laten vervangen door Taison. Het was het moment waarop Inter de ontmoeting begon te controleren. De ploeg van Conte had veel balbezit en kreeg grote kansen om de wedstrijd uit balans te brengen. Zo stond de lat een openingsdoelpunt van Nicolò Barella in de weg.

De tweede grote kans was voor Lautaro Martinez, die na een steekpass van Marcelo Brozovic weliswaar voorbij Anatolii Trubin kwam maar de bal door Valerii Bondar onschadelijk zag worden gemaakt. Drie minuten voor de pauze moest Trubin tot het uiterste gaan om een doelpunt van Romelu Lukaku te voorkomen. Na een overtreding op Arturo Vidal nam de Belg een vrije trap en het leer werd door de keeper acrobatisch over de lat gewerkt.

Martinez liet ook negen minuten na rust een dot van een kans liggen. Trubin kon ternauwernood een hard schot van Brozovic keren, waarna de Argentijn de bal niet in het lege doel maar enkele centimeters ernaast schoot. Afgezien van deze mogelijkheid maakte de thuisploeg in defensief opzicht een ijzersterke indruk. Inter oogde nerveuzer naarmate het eindsignaal in zicht kwam en onder meer Ivan Perisic en Christian Eriksen vielen in.

Inter vroeg om een strafschop na een duel tussen Lukaku en Bondar, maar daar wilde de arbiter niets van weten. Enkele minuten voor het einde was het aan De Vrij te danken dat Shakhtar niet een late treffer maakte. Na een te zwakke kopbal van Ashley Young richting Samir Handanovic ging Tete goed door en waagde hij een pass op Marlos. De bal werd echter subliem door De Vrij onderschept en Tete besefte dat hij beter op doel had kunnen schieten. Ook in de drie minuten extra tijd vielen er geen doelpunten.