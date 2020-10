Eén debutant tussen bekende namen in voorselectie van Jong Oranje

Erwin van de Looi heeft 34 spelers opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje. Voor Godfried Roemeratoe van FC Twente is het voor het eerst dat hij bij de voorlopige selectie van Jong Oranje zit. Het inmiddels voor het EK 2021 geplaatste Jong Oranje speelt de komende interlandperiode achtereenvolgens tegen Jong Wit-Rusland en Jong Portugal.

Roemeratoe, 21 jaar, kwam dit seizoen in alle zes Eredivisie-wedstrijden van FC Twente in actie. Maarten Paes en Jordan Teze, die eerder afhaakten vanwege een positieve coronatest, zitten er ook weer bij. Keeper Jasper Schendelaar, door AZ verhuurd aan Telstar, zit opnieuw bij de voorselectie omdat Justin Bijlow door bondscoach Frank de Boer in de voorselectie van het Nederlands elftal is opgenomen.

De eerste wedstrijd van de interlandperiode tegen Jong Wit-Rusland is op zondag 15 november om 14.30 uur in het Yanmar Stadion in Almere. De wedstrijd tegen Jong Portugal wordt gespeeld op woensdag 18 november in Estádio Municipal de Portimão. De wedstrijd tussen de nummers een en twee in de EK-kwalificatiegroep begint om 20.30 uur.