Wolfsburg wint eindelijk na ingenieuze vrije trap met Weghorst als eindpunt

Voor het eerst dit seizoen heeft VfL Wolfsburg een wedstrijd gewonnen in de Bundesliga. In de eigen Volkswagen-Arena zegevierde de ploeg van trainer Oliver Glasner met 2-1 over Arminia Bielefeld, mede door een doelpunt van Wout Weghorst. In de voorgaande vier duels in de Bundesliga speelden die Wölfe steeds gelijk.

Na vier opeenvolgende remises werd het vrij snel duidelijk dat Wolfsburg op weg was om voor het eerst dit seizoen te gaan winnen. In de negentiende minuut opende de thuisploeg de score na een verrassende vrije trap. Vanaf een dikke twintig meter mocht Maximilian Arnold aan de rechterflank aanleggen voor een vrije trap. Waar Arminia Bielefeld rekening hield met een schot, koos hij voor een strakke pass op de vrijstaande Weghorst. Die vond uit de draai het doel: 1-0.

Een minuut na de treffer van Weghorst verdubbelde Wolfsburg de marge. De aangever van de 1-0 was ditmaal de afmaker: Arnold onderschepte een zwakke inspeelpass van keeper Stefan Ortega en kreeg de bal bij Admir Mehmedi, die op zijn beurt Arnold in staat stelde er 2-0 van te maken. kopte verdediger Maxence Lacroix van Wolfsburg op de lat, waarna Sven Schipplock scoorde voor Arminia Bielefeld op aangeven van uitblinker Ritsu Doan, die over de gehele wedstrijd duidelijk voor het meeste gevaar zorgde bij de bezoekers. Een van richting veranderd schot van Manuel Prietl trof de paal, waardoor de gelijkmaker uitbleef.