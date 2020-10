Vrijdag, 23 Oktober 2020

Liverpool hoort vraagprijs van dertig miljoen euro

Het is afwachten of Zinédine Zidane nog lang trainer blijft bij Real Madrid. De clubloze Mauricio Pochettino en Raúl, trainer van Real Madrid Castilla, kunnen de Franse coach bij een eventueel ontslag opvolgen. (AS)

Sergio Romero is zeer teleurgesteld dat hij via social media moest vernemen dat hij niet is ingeschreven in de Premier League dit seizoen. De doelman eist een gesprek met Manchester United. (The Sun)

Ozan Kabak is bij Liverpool een kandidaat om Virgil van Dijk tijdelijk te vervangen. Diens werkgever Schalke 04 verlangt echter een bedrag van dertig miljoen euro voor de Turkse centrumverdediger. (Sport Mediaset)

Scouts van AC Milan bekeken het duel tussen Dinamo Zagreb en Feyenoord donderdag. De club loert op middenvelder Lovro Majer, die ook op de radar van Borussia Dortmund, Fiorentina, Leeds United, Valencia en Sevilla staat. (Calciomercato)

Muhamed Besic zal geen overstap naar Portugal forceren. De middenvelder, overbodig bevonden bij Everton, zal wachten tot de transferwindow in de rest van Europa in januari weer opengaat om een besluit te nemen over een transfer. (Liverpool Echo)