Zlatan Ibrahimovic (39) weet van geen ophouden

Er zit weinig schot in de zaak bij de contractonderhandelingen tussen Paulo Dybala en Juventus. De aanvaller verlangt veertien miljoen euro jaarsalaris, maar de club biedt twaalf miljoen per seizoen. (Corriere Torino)

Gabriele Zappa is op de radar van Juventus verschenen. De Italiaanse grootmacht gaat mogelijk in januari al werk maken van de komst van de jonge rechtsback, die tot medio 2025 vastligt bij Cagliari. (Diverse Italiaanse media)

Zaakwaarnemer Mino Raiola is de mogelijkheden al aan het onderzoeken.