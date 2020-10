KNVB gaat mogelijk ook puntenstraffen uitdelen: ‘Hier scherp bovenop zitten’

In de afgelopen weken zijn al een Eredivisie-duel en vijf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie verplaatst vanwege coronabesmettingen en de KNVB hoopt niet dat deze trend zich in de komende maanden voortzet. Om de club van het belang om de coronaprotocollen te doordringen denkt de voetbalbond wel aan eventuele tuchtzaken tegen clubs die hun zaakjes niet goed op orde hebben, met geldboetes of zelfs een reglementaire nederlaag als mogelijke uitkomst.

“Wij zijn er niet bang voor dat de competitie in de problemen gaat komen. Zoals overal in de samenleving zullen er ook in het voetbal positieve testen blijven komen, maar waarvoor gezorgd moet worden is dat bij een, twee of drie positieve gevallen de rest van de selectie niet in quarantaine geplaatst hoeft te worden”, stelt competitiemanager Jan Bluyssen in gesprek met De Telegraaf.

Bluyssen geeft aan dat als clubs de protocollen goed naleven, de GGD zal beoordelen dat er geen volledige selecties in quarantaine moeten. De KNVB heeft er na corona-uitbraken bij RKC Waalwijk, FC Den Bosch en NAC Breda bij de clubs nogmaals op aangedrongen om de protocollen tot op de letter te volgen: “Als dat niet is gebeurd, waardoor een groot deel van de selectie in quarantaine moet, dan zal er in de toekomst toch gespeeld moeten worden. En als dat dan niet mogelijk is door een tekort aan spelers, wordt het een zaak voor de tuchtcommissie. Die gaat dan bekijken of een club iets te verwijten valt wat betreft de naleving van de protocollen”, gaat Bluyssen verder.

Spelers mogen zich in binnenruimtes niet langer dan vijftien minuten op anderhalve meter van elkaar ophouden, waaronder in de kleedkamers, eetzalen en het krachthonk. Ook geeft Bluyssen aan dat spelers buiten de club om geen sociale contacten met elkaar mogen hebben: “Spelers moeten buiten de club niet met elkaar gaan lunchen, een pokeravondje organiseren of samen naar de club rijden. Als een van die spelers positief test, moeten de anderen in quarantaine en daarmee wordt de hele club geraakt.”

Het Italiaanse Napoli kreeg eerder deze week al een puntenstraf opgelegd nadat het had geweigerd om af te reizen naar Turijn voor de topper tegen Juventus. Deze optie is ook in Nederland mogelijk, al denkt Bluyssen dat het zo’n vaart niet zal lopen: “Misschien bekijk ik het te veel door een roze bril, maar ik ben ervan overtuigd dat het zo ver niet hoeft te komen, als de clubs zich aan de protocollen houden”, gaat hij verder. De competitiemanager benadrukt nogmaals dat het betaald voetbal vanwege zijn protocollen en testbeleid afgelopen dinsdag van het kabinet toestemming heeft gekregen om door te gaan, in tegenstelling tot het amateurvoetbal: “Dat vertrouwen moeten we niet schaden en daarom is het heel belangrijk dat we als betaald voetbal hier heel scherp bovenop zitten”, sluit hij af.