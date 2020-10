OM eist twee jaar cel voor mislukte overval op René van der Gijp

Het Openbaar Ministerie eist 24 maanden celstraf tegen de chauffeur van de overvallers van René van der Gijp. Eind april werd de oud-voetballer annex voetbalanalyticus belaagd toen hij in de avond bij zijn woning aan kwam rijden. De 21-jarige Ryan van V. stond donderdag terecht voor medeplichtigheid bij de poging tot overval op Van der Gijp en insluiping van een woning een maand later. Van V. heeft tegenover de rechters verklaard spijt te hebben van zijn daden.

De verdachte heeft aangegeven dat hij niet wist wat de mannen die hij vervoerde gingen doen. Wel was hij ervan op de hoogte dat het om een diefstal zou gaan, zo meldt RTL Nieuws. Toen Van der Gijp op de betreffende avond rond 22.30 uur bij zijn woning arriveerde, sloegen drie mannen in witte Anonymous-maskers met hamers in op de autoruiten. Van der Gijp bleef ongedeerd doordat de daders niet door het veiligheidsglas konden slaan.

De officier van justitie sprak donderdag van ‘ernstige strafbare feiten’ en zei dat de verdachte niet heeft stilgestaan bij de gevolgen. “Aangever Van der Gijp verklaarde dat de overvallers als wilden tekeergingen, wat hem bang maakte", aldus de officier. "De verdachte is alleen maar bezig geweest met zijn eigen gewin." Omdat de verdachte op 22 mei ook als chauffeur medeplichtig zou zijn geweest aan een overval op een woning in Krimpen aan de IJssel, eist het OM een celtraf van 24 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest.

Dit is de schade die is ontstaan aan de auto van René van der Gijp, toen mannen met hamers insloegen op zijn autoruiten. Hij had gelukkig veiligheidsglas in zijn voertuig. #OvervalGijp pic.twitter.com/ZqH6HCWhTy — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) October 15, 2020

“Dit had ik nooit moeten doen, denk ik”, zo wordt Van V. geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Ik was op straat benaderd. Ze kwamen naar mij toe in het centrum van Ridderkerk en vroegen of ik hen wilde rijden voor een diefstal.” Omdat hij geld nodig had deed Van V. mee. “Ik zou tien of twintig procent van de buit krijgen. En ik ben geen lieverdje. Ik deins niet zo snel terug. Dus ik deed het maar.” De verdachte zei niet van tevoren te hebben geweten dat het om een overval op Van der Gijp zou gaan.

De verdachte zegt dat hij vooraf niet wist dat Van der Gijp het doelwit was. “Ik had het wel gevraagd, maar dat wilden die andere personen niet zeggen.” De drie gemaskerde mannen zijn nog altijd niet opgepakt. Van V. wil hun namen niet noemen. “Ik heb thuis familie zitten. En je weet nooit hoe het loopt als ik iets zeg. Trouwens, ik weet niet eens precies hoe ze heten.”