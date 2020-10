Verkregen shirt van Ronaldo gaat viral: ‘Misschien toch even wassen?’

Cristiano Ronaldo is positief getest op het coronavirus. De Portugese voetbalbond meldde dinsdag dat de 35-jarige aanvaller asymptomatisch is, in quarantaine is gegaan en zodoende de Nations League-wedstrijd tegen Zweden woensdag mist. Na de bekendmaking van het nieuws worden er op social media ook gekscherend vragen gesteld over de gezondheid van Eduardo Camavinga.

Zondag speelden Portugal en Frankrijk doelpuntloos gelijk in de Nations League. Na afloop gaf Ronaldo zijn shirt aan het Franse toptalent. De zeventienjarige middenvelder van Stade Rennes was erg trots op het verkregen tricot en deelde een foto van het tenue op social media. "Ik ga dit niet wassen", schreef de jongeling op Snapchat bij een foto van het shirt van Ronaldo.

Eduardo Camavinga got Cristiano Ronaldo's shirt last night following France's 0-0 draw with Portugal.



Captioned on his Snapchat: "I will not be washing this." pic.twitter.com/NErLwpmdnR — Get French Football News (@GFFN) October 12, 2020

Nu blijkt dat Ronaldo het coronavirus heeft, worden er op social media grappen gemaakt over het shirt. "Misschien moet je het shirt toch even wassen?", zo luidt een veel geschreven opmerking. Vooralsnog zijn er geen positieve coronatesten geconstateerd bij Frankrijk. De Portugese bond meldde dat naast Ronaldo niemand binnen de selectie van Portugal positief is getest.