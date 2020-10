Wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam op losse schroeven

Het is onzeker of de derby tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam zondagmiddag kan doorgaan. Dinsdag maakte Sparta via de officiële kanalen melding van de besmetting van drie werknemers met het coronavirus. Het werd niet meteen duidelijk of het spelers of andere werknemers betrof, maar volgens het Algemeen Dagblad gaat het om drie geïnfecteerde spelers.

Sparta kondigde aan dat er in de aanloop naar de volgende wedstrijd nog een testronde plaatsvindt. Technisch directeur Henk van Stee vreest voor meerdere positieve tests. De drie reeds getroffen spelers zijn in quarantaine gegaan, maar hebben mogelijk al anderen besmet. "Diegenen hebben gisteren nog wel vrijwel de gehele dag op de club rondgelopen na de test van 's ochtends", geeft Van Stee aan. "Ik hou mijn hart vast voor vrijdag, wanneer onze medewerkers opnieuw getest worden."

"Het zou zomaar kunnen dat later deze week blijkt dat meerdere werknemers van ons het virus onder de leden hebben", vreest de directeur van Sparta, die aangeeft dat de club niets anders kan doen dan afwachten. "Als voetbalclub wil je niets liever dan voetballen. Dat wil Sparta dus ook. Maar uiteindelijk beslist niet Sparta, maar de GGD of we aan de aftrap kunnen staan in De Kuip. Mocht vrijdag blijken dat meerdere werknemers positief testen, dan bestaat de kans dat iedereen in quarantaine moet."

Als de positief geteste spelers geen klachten ondervinden, worden ze 72 uur na hun test opnieuw getest. Als dan blijkt dat ze negatief zijn, zouden ze nog kunnen meespelen tegen Feyenoord. Ze hebben dan echter nauwelijks kunnen trainen in de aanloop naar de stadsderby. Als de spelers wel lichamelijke klachten hebben, blijven ze in ieder geval zeven dagen in thuisisolatie.