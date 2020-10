Chelsea stalt George McEachran opnieuw in Keuken Kampioen Divisie

George McEachran speelt aankomend seizoen wederom in de Keuken Kampioen Divisie. Chelsea meldt dinsdagavond namelijk via de officiële kanalen dat de middenvelder het seizoen op huurbasis afmaakt bij MVV Maastricht. Afgelopen seizoen was hij al actief bij SC Cambuur.

De twintigjarige McEachran zal weinig plezier hebben beleefd aan zijn jaar in Friesland, aangezien hij na zijn entree eind januari niet verder kwam dan 51 minuten verspreid over 2 optredens. De middenvelder speelde als invaller 12 minuten mee tegen zijn nieuwe club MVV en stond ook 39 minuten op het veld tegen Roda JC Kerkrade.

Vanwege de coronacrisis kwam het seizoen nog geen anderhalve maand na de komst van McEachran ten einde en de middenvelder keerde daarop terug naar Engeland. In dienst van MVV krijgt hij nu een herkansing om zich in de Keuken Kampioen Divisie te laten zien.

McEachran speelt al sinds zijn achtste in de jeugdopleiding van Chelsea en was in het seizoen 2018/19 dicht bij een officieel debuut. Verder dan een plek op de bank tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Fehérvár en de finale van datzelfde toernooi tegen Arsenal kwam hij vooralsnog echter niet.

Naast McEachran versterkt MVV zich ook met Arne Naudts. De 26-jarige aanvaller wordt gehuurd van het Belgische Lommel SK en zal dit seizoen de kleuren van de Limburgers verdedigen. Naudts is eveneens geen onbekende in de Keuken Kampioen Divisie, daar hij eerder al twee seizoenen voor Helmond Sport speelde.