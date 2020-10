Seuntjens profiteert van donkerrode kaart na snoeiharde zaag op Niemeijer

De Graafschap heeft maandagavond op de valreep drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Excelsior. Ralf Seuntjes tekende vlak voor tijd voor het winnende doelpunt: 1-2. Door de overwinning komt de club uit Doetinchem op twaalf punten en klimt het naar de derde plaats op de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie. De achterstand op koploper NAC Breda bedraagt zes punten, al heeft het team van trainer Mike Snoei wel een wedstrijd minder gespeeld.

De Graafschap kwam maandagavond al vroeg op voorsprong. Mohamed Hamdaoui legde aan voor een vrije trap, waarmee hij Excelsior-keeper Alessandro Damen verraste. Na iets meer dan een kwartier spelen ging de bal op de stip: Toine van Huizen maakte hands in het strafschopgebied. Vanaf elf meter bracht Reuven Niemeijer de stand op gelijke hoogte.

Na 24 minuten spelen moest Excelsior verder met een man minder. De doorgebroken Daryl van Mieghem werd onderuit gemaaid door linksback Brandon Ormonde-Ottewill, die met rood kon inrukken. In de tweede helft was het wachten op het winnende doelpunt. Excelsior hield lang stand, maar ging uiteindelijk toch onderuit door toedoen van invaller Ralf Seuntjens. De spits scoorde in de 89ste minuut en was zelfs nog dicht bij de 1-3, maar de lat voorkwam erger voor Excelsior.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 NAC Breda 6 6 0 0 15 18 2 Almere City FC 5 4 1 0 8 13 3 De Graafschap 5 4 0 1 5 12 4 Roda JC Kerkrade 6 3 2 1 7 11 5 SC Cambuur 5 3 1 1 9 10 6 Telstar 6 3 1 2 3 10 7 NEC 6 3 0 3 4 9 8 Jong PSV 6 3 0 3 0 9 9 MVV Maastricht 6 2 2 2 -4 8 10 FC Eindhoven 6 2 2 2 -5 8 11 Jong AZ 6 2 1 3 -5 7 12 FC Den Bosch 5 2 0 3 -5 6 13 Excelsior 6 2 0 4 0 6 14 FC Volendam 6 1 3 2 -2 6 15 Jong Ajax 6 2 0 4 -4 6 16 Jong FC Utrecht 6 2 0 4 -5 6 17 Go Ahead Eagles 5 1 2 2 -2 5 18 Helmond Sport 5 1 1 3 -4 4 19 FC Dordrecht 5 1 1 3 -5 4 20 TOP Oss 5 0 1 4 -10 1