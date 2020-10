Ajax treurt na nederlaag: ‘Ik moet daar staan, het is toch de 1-0, weet je’

Erik ten Hag raakt na de nederlaag van Ajax tegen FC Groningen (1-0) niet in paniek. De oefenmeester constateert na de eerste uitglijder van het nieuwe seizoen dat Ajax te weinig afdwong tegen het defensief solide Groningen, maar wil er 'niet meteen alles bij gaan halen'. "Maar dat het vandaag niet goed genoeg was, is helder", geeft hij toe voor de camera van FOX Sports.

Ten Hag zag dat zijn ploeg de 'totale controle' had in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Ajax had zeventig procent van het balbezit, verstuurde veel meer passes dan Groningen (602 om 258) en deed aanzienlijk meer doelpogingen (11 om 19), maar deed te weinig met de kansen die het kreeg. "Naar voren was het krachteloos. Er was te weinig beweging en we speelden geen ballen achter de laatste linie", oordeelt Ten Hag. "Dan creëer je te weinig kansen om ze pijn te doen."

"In de eerste helft kwamen we aan de linkerkant nog wel goed door, maar vanaf de rechterkant kwam er bijna niks", beklaagt de trainer zich. De samenwerking tussen spits Zakaria Labyad en aanvallende middenvelder Quincy Promes verliep evenmin vlekkeloos. Na een vraag over het tweetal wijst Ten Hag echter naar het collectief. "Zij spelen ook een rol in het geheel en in het feit dat er vanaf rechts weinig beweging was. Niet alleen zij, maar het heeft ook te maken met hoe de rest functioneert", benadrukt de oefenmeester.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Doelman André Onana kreeg nog een hand achter het schot van Strand Larsen richting de rechterhoek, maar in de rebound reageerde Remco Balk alert: 1-0. Jurriën Timber, die voor het eerst dit seizoen een basisplek had bij Ajax, rekent zich het doelpunt aan. "Er zijn toch een paar momentjes die eruit moeten", analyseert hij zijn eigen optreden. "De bal komt terug, dan moet ik daar toch staan en mijn scoort dan toch. Dat is toch de 1-0, weet je", zegt de verdediger.

Trainer Danny Buijs van Groningen deelt zijn ploeg complimenten uit. Hij is 'dolblij' met de stunt. "Soms moet het ook een beetje meezitten als je van Ajax wil winnen. Maar als je dit kan brengen, in een akelig leeg stadion, dan is dat gewoon knap. Normaal gesproken worden we echt gedragen door het publiek", vertelt Buijs. "We hebben goed georganiseerd gespeeld. Het is een cliché, maar tegen dit soort topploegen moet je compact op het veld staan en moet duidelijk zijn wie wat doet."