Shockerend resultaat voor Leicester City in eigen King Power Stadium

Leicester City is op hardhandige wijze met beide benen op de grond gezet. Het team van Brendan Rodgers kende een ijzersterke start van het nieuwe seizoen met drie opeenvolgende overwinningen, maar leed zondagmiddag een verrassende 0-3 nederlaag tegen West Ham United. Michail Antonio, Pablo Fornals en Jarrod Bowen namen de doelpunten voor hun rekening.

Leicester City maakte een week geleden grote indruk met een 2-5 overwinning op Manchester City, nadat het al van West Bromwich Albion (0-3) en Burnley (4-2) had gewonnen. De ploeg van Rodgers had dus twaalf keer gescoord in de eerste drie duels, maar was zondagmiddag aanvallend onmachtig. Met slechts drie schoten, waarvan één op doel, wist men het West Ham United geenszins moeilijk te maken..

Na een klein kwartier opende Antonio de score voor de Londenaren. De spits kopte bij de tweede paal raak na een lange, indraaiende voorzet van Aaron Cresswell vanaf het middenveld. Ook bij de 0-2 kwam de assist van de verdediger, al was die pass een stuk opmerkelijker: hij werkte de bal ver op de eigen helft weg en zette daarmee plots Fornals vrij voor het doel. Zeven minuten voor het einde van de wedstrijd bepaalde Bowen de eindstand.

Ditmaal was het Fornals die de doelpuntmaker vrij voor het doel zette. Na zijn steekpass ontsnapte Bowen aan de buitenspelval en zorgde hij voor de 0-3. Omdat een late tegentreffer werd afgekeurd wegens buitenspel, hield West Ham de nul. The Hammers boekten de tweede overwinning op rij, na een 4-0 overwinning op Wolverhampton Wanderers een week geleden. De eerste twee duels verloor West Ham nog, waardoor de club nu zes punten heeft verzameld.