Ryan Babel en Ryan Donk stranden met Galatasaray op Ibrox

Rangers FC heeft zich donderdagavond voor de groepsfase van de Europa League geplaatst. Het team van Steven Gerrard, een ronde eerder een maatje te groot voor Willem II, was in eigen huis met minimaal verschil te sterk voor Galatasaray. Het duel op Ibrox eindigde in 2-1. Ryan Babel werd na 65 minuten naar de kant gehaald ten faveure van Ömer Bayram, terwijl Ryan Donk heel de wedstrijd op de bank bleef.

In een evenwichtige eerste helft was Rangers de betere ploeg in de openingsfase, maar de kwaliteit bij Galatasaray kwam aan het licht naarmate de rust in het zicht kwam. Grote doelkansen waren er echter niet, daar beide teams weliswaar dreigend waren maar de keepers amper aan het werk werden gezet. Bij de bezoekers vormden Sofiane Feghouli en Omar Elabdellaoui een gevaarlijk tandem, terwijl ook Younes Belhanda zo nu en dan zijn kwaliteiten liet zien.

Het team van Gerrard trok de ontmoeting in de tweede helft naar zich toe door in zeven minuten tijd tweemaal te scoren. Na 52 minuten spelen zette Rangers een heerlijke aanval op en zag Ianis Hagi op tijd hoe Scott Arfield zich dwars door de defensie van Galatasaray helemaal vrijliep. De middenvelder schoot het leer vervolgens met buitenkant rechts heerlijk achter Fatih Öztürk: 1-0.

Zeven minuten later was het opnieuw raak. Rangers zette een goede aanval over diverse schijven op, waarna Borna Barisic een ogenschijnlijk ongevaarlijke voorzet vanaf links gaf. Ofschoon er vier spelers van Galatasaray in en rondom de doelmond stonden en het een makkelijke bal voor Öztürk had kunnen zijn, slaagde James Tavernier er toch in om de bal van dichtbij binnen te knikken: 2-0. De 2-1 van Marcao, een kopbal na een hoekschop van Bayram vanaf de rechterkant, viel in de 87e minuut en kwam te laat voor Galatasaray.