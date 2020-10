Erik ten Hag reageert: ‘Dan heeft Kenneth Perez zich heel slecht verdiept’

Erik ten Hag kan zich absoluut niet vinden in recente uitlatingen van Kenneth Perez over de aankoop van Sean Klaiber. De voetbalanalist vond het onbegrijpelijk dat Ajax veel geld betaalt voor ‘een simpele back met een gebrekkige techniek’, doelend op de transfersom van vijf miljoen euro. “Het verbaast me gewoon dat je niet een beter niveau in huis hebt en dat je zoveel geld moet uitgeven. Er zijn toch meer rechtsbacks in de wereld? Ik had gewoon verwacht dat je dat niet hoeft te halen en dat je dat wel in de jeugd of bij Jong Ajax rond hebt lopen. Het verbaast me heel erg”, zo gaf de Deense oud-voetballer te kennen.

Ten Hag werd donderdagavond tijdens een persconferentie met de uitspraken van Perez geconfronteerd. “Dan heeft hij zich heel slecht verdiept als dat zijn mening is. Noussair Mazraoui, Sergiño Dest… Zo snel kun je spelers niet laten doorstromen. Het zijn twee voetballers die op het allerhoogste niveau, de Champions League, uitstekend hebben gespeeld. Iedereen die bij de jeugdopleiding, Jong Ajax en het eerste van Ajax betrokken is, heeft uitstekend zijn werk gedaan.”

Sean Klaiber: 'Het is nooit slim om dat in de media te zeggen'

Ten Hag had Dest het liefst behouden, maar uiteindelijk raakt Ajax de rechtsback in de slotweek van de zomerse transfermarkt kwijt. “Ik heb heel veel moeite gedaan in januari om Dest te behouden, hij wilde per se vertrekken. Dan ben je met elkaar in gesprek. Je weet dat er iets in de volgende transferwindow kan gebeuren. Zo vlak voor de deadline is vervelend. Dan sta je dus met nog maar zes verdedigers, dat is een vervelende timing. Maar zo’n proces is moeilijk te stoppen. Hij was ook niet verzekerd van een basisplaats.”

“En dan komen sportieve en financiële zaken bij elkaar. Het is ontzettend veel geld. Dat zorgt voor trots. Hakim Ziyech, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Kasper Dolberg”, somde Ten Hag op. “We hebben onvoorstelbaar veel verkocht. Een half elftal. Dit soort spelers wil je altijd langer bij de club houden om volgende stappen te zetten.” Ten Hag maakte als trainer de overstap van FC Utrecht naar Ajax en dat wordt in de Domstad gezien als een omstreden overstap. De oefenmeester heeft geen adviezen voor Klaiber. “Daar moet je mee dealen. Er is altijd kritiek. Je moet er onverstoorbaar onder zijn. Het is onbelangrijk.”

“Het is bijzaak. Je moet je richten op voetballen. Of de transfersom extra druk geeft? Nee, het is een marktconform bedrag. Het gebeurt meer in het hedendaagse voetbal.” Klaiber zal dit weekeinde bij de wedstrijdselectie voor het duel met FC Groningen zitten. Ten Hag liet in het midden of de kersverse aankoop ook daadwerkelijk zal spelen.”