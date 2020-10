Doorbraak lonkt in transfersoap Kaj de Rooij na nieuwe ontwikkeling

Kaj de Rooij lijkt FC Eindhoven in te gaan ruilen voor NAC Breda. Een deal leek van tafel toen de Eindhovenaren vast bleven houden aan de vraagprijs van zeven ton, maar de club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft water bij de wijn gedaan. Woensdag zaten beide clubs met elkaar om de tafel en volgens NAC-directeur Mattijs Manders hebben alle partijen de intentie om eruit te komen.

De gesprekken tussen NAC en FC Eindhoven zijn al langer gaande. Volgens BN DeStem is De Rooij zelfs al akkoord met de club uit Breda, maar houdt zijn huidige werkgever een transfer tot dusver tegen. NAC deed drie weken geleden een laatste bod van 300.000 euro. Bij promotie van de Bredanaars naar de Eredivsie zou Eindhoven nog eens een ton ontvangen. NAC vond dat een reëel bod, daar Eindhoven een indicatieprijs van vier ton bekend had gemaakt. Toen de belangstelling toenam werd de prijs opgeschroefd naar zeven ton. Inmiddels zou Eindhoven bereid zijn om De Rooij voor 500.000 euro te laten vertrekken.

Woensdag sprak Manders met Marc Scheepers, technisch manager van FC Eindhoven. “Het was een constructief gesprek”, reageert Manders tegenover het regionale dagblad. “Alle partijen hebben de intentie om eruit te komen. Dat betekent dat iedereen een beetje moet bewegen. Wij willen heel graag. En zij ook, denk ik. Allebei moeten we er een goed gevoel aan overhouden. We hebben elkaar wat huiswerk meegeven en leggen dat onder het kussen. Verder kan ik er niks over zeggen.” De Rooij lijkt zich weinig aan te trekken van de transferperikelen. Dinsdag was hij tegen Roda JC (3-3) nog goed voor een doelpunt en assist. De teller van de linksbuiten staat dit seizoen op vier doelpunten en twee assists in vijf duels.

Tegenover de komst van De Rooij staat mogelijk het vertrek van Roger Riera. De verdediger staat in de belangstelling van Barcelona. “Die ze willen hebben voor Barcelona B", reageert NAC-trainer Maurice Steijn in De Telegraaf. "Tot nu toe wil Barcelona geen transfersom betalen, maar hem ruilen voor twee andere spelers, maar dat is voor ons geen optie. Riera is voor ons een belangrijke speler en het kan niet zo zijn dat een club uit de wereldtop even voor nul euro bij ons komt shoppen."