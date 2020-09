Olympique Lyon en AC Milan ronden transfer van 20 miljoen euro af

Lucas Paquetá mag zich speler van Olympique Lyon noemen. De Franse topclub maakt woensdagavond via de officiële kanalen bekend dat de middenvelder een contract tot medio 2025 heeft ondertekend. De 23-jarige Braziliaan komt over van AC Milan, dat in januari 2019 een transfersom van liefst 38,4 miljoen euro aan Flamengo overmaakte.

Met de overgang van Paquetá naar Lyon is volgens diverse media in Frankrijk en Italië een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid. De spelmaker gaat zelf 2,5 miljoen euro op jaarbasis verdienen. Italiaanse media maakten dinsdag al melding van een naderende transfer en verzekerden dat de Braziliaan al afscheid had genomen op Milanello.

Paquetá kon in Milaan nimmer aan de torenhoge verwachtingen rondom zijn prijskaartje voldoen. Hij kwam uiteindelijk niet verder dan een schamel doelpunt en drie assists in 44 duels voor i Rossoneri in alle competities. "Ik wil hem bedanken voor zijn inzet en ik wens hem al het beste", zei trainer Stefano Pioli woensdag op een persconferentie.

"Hij kampte hier met moeilijkheden, maar hij heeft de kwaliteiten om het goed te doen. Hij moet gewoon in zichzelf geloven." Paquetá maakt mogelijk komende zondag al zijn debuut voor L'OL. Dan staat voor het team van Rudi Garcia het thuisduel met Olympique Marseille op het programma.

Met Paquetá lijkt Olympique Lyon al in te spelen op een vertrek van Houssem Aouar. De aanvallende middenvelder aast op een vertrek. Met name Arsenal is zeer geïnteresseerd in de Frans jeugdinternational. Naast Aouar wordt ook Memphis Depay nog altijd in verband gebracht met een vertrek.