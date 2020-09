Genoa zwaar getroffen door coronavirus: veertien besmettingen

De A-selectie van Genoa is zwaar getroffen door het coronavirus. Liefst veertien leden van de selectie, onder wie Lasse Schöne, hebben positief getest op het coronavirus, zo laat de club uit de Serie A maandag weten via de officiële kanalen. Het betreft volgens La Gazzetta dello Sport voornamelijk spelers en een aantal leden van de technische staf.

Schöne was al besmet, waardoor hij de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Napoli aan zich voorbij moest laten gaan. Ook doelman Mattia Perin kon niet meespelen in de wedstrijd die met 6-0 werd verloren. De keeper en middenvelder moesten noodgedwongen thuisblijven. Aanstaande zaterdag zal trainer Rolando Maran moeten puzzelen om tot een opstelling te komen voor het duel met Torino, dat naar verluidt op de tocht staat. Volgens Italiaanse media zijn acht tot tien spelers besmet.

“Na de test van maandag is het aantal positieve Covid-19-gevallen gestegen voor veertien in totaal”, zo laat Genoa weten in een verklaring op de clubwebsite. “Dit betreft zowel spelers als leden van de technische staf. We hebben alle procedures geactiveerd die op zijn gesteld en alle autoriteiten zijn geïnformeerd. De club zal updates van de ontwikkelingen blijven geven.”