Kepa is plots derde keus en staat voor vertrek

Juventus wil af van Sami Khedira en is bereid om zijn contract voor 2,5 miljoen euro af te kopen. De Duitse middenvelder zet in op een hoger bedrag en vervolgt de onderhandelingen. (Corriere Torino)

NAC Breda en FC Eindhoven zijn weer in gesprek over een transfer van Kaj de Rooij. De Eindhovenaren zijn bereid om de vraagprijs te laten zakken naar 500.000 euro, maar dat vinden de Bredanaars nog een te hoge vraagprijs. (BN DeStem)