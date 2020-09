Santiago Arias ruilt Atlético Madrid na twee jaar in voor avontuur in Bundesliga

Santiago Arias vervolgt zijn loopbaan bij Bayer Leverkusen, zo meldt de Duitse club via de officiële kanalen. De Colombiaanse rechtsback ruilt Atlético Madrid op huurbasis in voor die Werkself. In de deal tussen beide clubs is een verplichte koopoptie opgenomen, zo meldden onder meer Sky Deutschland en de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano. Arias, die de medische keuring zonder problemen doorstond, is tot medio 2025 verbonden aan Leverkusen. De club van trainer Peter Bosz maakt volgend jaar tien miljoen euro over naar Madrid, zo klinkt het in verschillende buitenlandse media.

De 28-jarige Arias werd recentelijk ook genoemd onder meer bij Paris Saint-Germain, AS Roma en het Everton van Director of Football Marcel Brands. De keuze is uiteindelijk dus gevallen op Bayer Leverkusen. De vleugelverdediger moest bij Atlético Kieran Trippier en Sime Vrsaljko voor zich dulden, waardoor een vertrek de beste oplossing lijkt te zijn. De verbintenis van Arias bij Atlético, dat medio 2018 elf miljoen euro betaalde aan PSV, liep nog drie seizoenen door. Zijn debuut in Duitse dienst volgt wellicht zaterdag al in het duel met RB Leipzig op eigen veld.

Arias is na Patrik Schick en Lennart Grill de derde aanwinst van Bayer Leverkusen voor dit seizoen. De voormalig PSV-verdediger kwam eerder in zijn loopbaan uit voor Sporting Portugal. Bosz nam aan de andere kant afscheid van Kai Havertz en Kevin Volland, die eerder deze transferperiode naar respectievelijk Chelsea en AS Monaco vertrokken