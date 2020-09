Toptalent Giovanni Reyna gidst Dortmund naar indrukwekkende zege

Borussia Dortmund is zaterdagavond uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Lucien Favre rekende in eigen huis met 3-0 af met Borussia Mönchengladbach. De pas zeventienjarige Giovanni Reyna speelde een hoofdrol door de eerste goal te maken en daarna een penalty te versieren.

De wedstrijd tussen Dortmund en Mönchengladbach ging in de eerste wedstrijd gelijk op. Erling Braut Haaland probeerde het in de openingsfase, maar werd geblokt door een verdediger van Gladbach. Aan de overzijde van het veld overkwam Jonas Hofmann hetzelfde lot. De aanvaller van Gladbach nam een bal aan in gevaarlijke positie binnen de zestien, maar zijn schot kon nog net geblokkeerd worden door de achterhoede van Dortmund.

In de 35ste minuut kwam Dortmund op voorsprong. Giovanni Reyna bracht de bal in de zestien onbedoeld tot bij Jude Bellingham, die Reyna direct weg stak aan de rechterzijde van het strafschopgebied. Reyna vond vervolgens uit de draai met een laag schot de verre hoek: 1-0. Daarna kopte Jadon Sancho van dichtbij over namens Dortmund, terwijl doelman Roman Burki redde op een schot van Gladbach-speler Stefan Lainer.

Doelpuntenmaker Reyna was zes minuten na rust opnieuw van grote waarde voor Dortmund. De Amerikaan snelde weg bij de verdediging van Gladbach en werd binnen de zestien met een tackle op zijn voeten afgestopt. Haaland maakte de penalty vervolgens koelbloedig af: 2-0. De Noorse spits was een kwartier voor tijd ook verantwoordelijk voor de derde treffer van Dortmund. Dat had Haaland te danken aan Sancho, die hem na een sprint met de bal aan de voet over meer dan zestig meter met een heel subtiel steekballetje bediende: 3-0.