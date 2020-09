PSV-doelwit Eran Zahavi lijkt duidelijkheid te geven met beelden op Instagram

Eran Zahavi lijkt op weg richting Eindhoven. De 33-jarige Israëlische spits deelt via Instagram beelden waarop te zien is dat hij samen met zijn zaakwaarnemer Ronen Katzav in een vliegtuig stapt. Het Eindhovens Dagblad meldt tegelijkertijd dat er zaterdagmiddag bij PSV een medische keuring op het programma staat en dat er sprake is van een mondeling akkoord.

Er werd aanvankelijk gemeld dat Zahavi vrijdag al op het vliegtuig naar Nederland zou stappen, om de laatste formaliteiten rond zijn overgang af te ronden. Rik Elfrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad, kwam vrijdagmiddag met het bericht dat de komst van de Israëlische spits naar Nederland met een dag verlaat was. “Het is een tamelijk gecompliceerde transfer en we gaan zien of het allemaal lukt”, zo schreef Elfrink op Twitter.

Nu lijkt Zahavi dus daadwerkelijk op weg te zijn richting Eindhoven. “Update: vanmiddag is er in Eindhoven een medische keuring”, laat Elfrink op Twitter weten. Er wordt tevens melding gemaakt van een mondeling akkoord. Zahavi moet bij PSV de opvolger worden van Sam Lammers, die op het punt staat om naar Atalanta te verkassen. Zahavi is vrijdag met zijn oude club Guangzhou R&F tot een overeenkomst gekomen over het ontbinden van zijn tot december lopende contract, terwijl hij bij PSV zijn handtekening zal gaan zetten onder een tweejarige verbintenis.

PSV zal ongetwijfeld meer dan een miljoen euro per jaar aan salaris aan Zahavi moeten betalen, maar dat zal in de vorm van tekengelden en bonussen gestalte krijgen, zo schreef het Eindhovens Dagblad eerder. Zahavi staat sinds medio 2016 onder contract bij Guangzhou R&F en was eerder actief voor Maccabi Tel Aviv, Palermo, Hapoel Tel Aviv en Ramat haSharon. De teller van Zahavi bij Guangzhou R&F staat op 103 doelpunten en 31 assists in 117 wedstrijden.