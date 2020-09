‘Ik wil niet uithalen richting AZ, maar toezeggingen zijn niet nagekomen’

Thomas Ouwejan heeft AZ op huurbasis ingeruild voor Udinese. De 23-jarige linksback kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn lange periode bij de Alkmaarders. "Ik heb natuurlijk dertien jaar daar gespeeld en een mooie tijd gehad. Ik ben net een jaartje te laat weggegaan", doelt Ouwejan in gesprek met NH Nieuws op zijn reserverol in Alkmaar.

Ouwejan was in het seizoen 2018/19 een vaste basisspeler, maar moest zijn plek afgelopen seizoen afstaan aan Owen Wijndal. De voorbije voetbaljaargang bleef de teller steken op tien wedstrijden in de Eredivisie. De back wilde graag verkassen en werd gelinkt aan onder meer PSV. AZ wilde Ouwejan echter niet naar een concurrent laten vertrekken.

De verdediger zegt dat hij op 'een dood spoor' zat bij AZ. "Daarom ben ik blij dat ik deze kans nu krijg. Ik heb daar lang genoeg gezeten en zat wedstrijden gespeeld. Ik hoop hier veel minuten te maken. Dan zal ik het wel moeten verdienen, want de Serie A is toch een stapje hoger. Het spelen tegen clubs als Juventus, Internazionale, AC Milan en AS Roma, daar kijk ik het meeste naar uit."

Ouwejan wil niet diep ingaan op de strubbelingen tussen hem en AZ. "Er zijn inderdaad dingen gebeurd tussen de club en mij. Dan heeft het voor mij geen zin om te blijven. Ik wil niet teveel uithalen richting AZ, maar bepaalde toezeggingen zijn niet nagekomen. Wat er in de winterstop is gebeurd, vind ik ook niet prettig. Destijds waren er ook de nodige clubs met interesse."