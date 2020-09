Grote glimlach na vraag over Ajax: ‘Dat zou natuurlijk fantastisch zijn’

Vurnon Anita sloot in de voorbereiding aan bij RKC Waalwijk en tijdens de proefperiode wist de inmiddels 31-jarige middenvelder een éénjarig contract in de wacht te slepen. Een en ander hoeft echter niet te betekenen dat de routinier zijn loopbaan ook gaat afsluiten bij de Brabantse club. Ajax, waar Anita de jeugdopleiding doorbracht en tussen 2005 en 2012 deel uitmaakte van de A-selectie, blijft altijd in het achterhoofd zitten van de drievoudig international van Oranje.

Er verschijnt een grote glimlach op het gezicht van Anita als een verslaggever van de NOS de naam Ajax laat vallen tijdens een interview langs het trainingsveld van RKC. "Dat zou natuurlijk fantastisch zijn", aldus de zomeraanwinst van de Waalwijkers. "Dat is voor iedereen die bij Ajax zijn debuut heeft gemaakt een droom, denk ik, om ooit terug te komen. Wie weet, ik voel me goed hier en ben fit. Het gevoel hier is goed en dat is het allerbelangrijkste."

RKC Waalwijk pakt door en weet Vurnon Anita definitief te strikken

Na enige tijd afwezigheid keert Vurnon Anita terug in de Eredivisie. Lees artikel

Anita, die eerder uitkwam voor Newcastle United, Leeds United, Willem II en CSKA Sofia, had ook een nieuw buitenlands avontuur kunnen aangaan. "Dat kon wel, maar voor mijn gevoel was het beter om terug te keren naar Nederland", zo legt de voormalig Ajacied uit. Bij RKC heeft de middenvelder een duidelijk doel voor ogen. "Ik wil lekker voetballen en mijzelf weer aan Nederland laten zien."

De RKC-leiding was blij met de komst van Arnita naar Waalwijk in de voorbereiding. "Ik kon gelijk de volgende dag meetrainen. Het was een mutual decision." Anita sluit een nieuw dienstverband over de grens overigens niet bij voorbaat uit. "We zullen het zien na dit seizoen. Maar nu wil ik me voornamelijk focussen op RKC." Anita maakt zondag 13 september wellicht zijn officiële debuut voor het elftal van trainer Fred Grim in de thuiswedstrijd tegen Vitesse.