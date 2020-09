Kraay ziet ‘gezeur en gezever’ rond Bergwijn: ‘Feest om hem te zien bij Ajax’

Bondscoach Dwight Lodeweges heeft de opstelling van Oranje omgegooid voor het Nations League-duel met Italië. Donny van de Beek speelt als aanvallende middenvelder, waardoor Georginio Wijnaldum opschuift naar de rechterkant en Steven Bergwijn uit de basiself verdwijnt. Hans Kraay junior merkt bij FOX Sports op dat Bergwijn mede door het goede spel van Quincy Promes nooit een kans krijgt op zijn favoriete linksbuitenpositie.

“Het is niet de favoriete positie van Wijnaldum. Het is wél de favoriete plek van Donny van de Beek. Hij voelt zich hier heerlijk in en als Depay zich laat zakken, kan hij er overheen komen. Ik verwacht dat Dwight Lodeweges heeft gezegd dat de ene keer Wijnaldum en de andere keer Van de Beek uit de rug komt, als Depay zich laat zakken”, zo analyseert Kraay de opstelling van Oranje tegen Italië. Presentator Jan Joost van Gangelen merkt op dat de rechtsbuitenpositie ook niet de favoriete plek is van Bergwijn, die afgelopen vrijdag in het met 1-0 gewonnen duel met Polen op de rechterflank speelde en het enige doelpunt verzorgde.

“Bergwijn heeft bij PSV hetzelfde gedoe of gezever gehad. Hij speelt het liefst vanaf de linkerkant, dan is hij veel beter. Maar Hirving Lozano speelde ook het liefst vanaf de linkerkant”, gaat de analist verder. Van Gangelen kaart aan dat Promes als rechtsbuiten ‘ook geen knikker raakt’. “Voor Promes geldt hetzelfde als voor Lozano, ze willen allebei hetzelfde”, beaamt Kraay. “Promes als rechtsbuiten is heel bleu, heel grijs. Maar als hij als tien of linksbuiten speelt, is het een feest om naar hem te kijken bij Ajax en het Nederlands elftal.”

Trainer Erik ten Hag liet eerder doorschemeren dat Promes bij Ajax geldt als mogelijke opvolger van de naar Manchester United vertrokken Donny van de Beek in de rol als aanvallende middenvelder. Van Gangelen stelt dat het voordelig zou zijn als Promes ook bij Oranje als tien gaat spelen, omdat Bergwijn dan als linksbuiten kan opereren. “Ja, dat is ook een optie”, reageert Kraay. “Promes loopt nergens in de weg. Tenminste, als rechtsbuiten of tien is hij heel goed geworden.”