Stekelenburg: ‘Mensen zeggen dat ik daar nooit heen had moeten gaan’

Maarten Stekelenburg leek in 2010 voorbestemd voor de wereldtop. De doelman blonk uit op het WK in Zuid-Afrika en een jaar later maakte hij eindelijk de overstap naar het buitenland. Bij geen van zijn clubs ná Ajax bleef Stekelenburg echter de onbetwiste eerste doelman. De sluitpost kwam in negen jaar tijd buiten de landsgrenzen voor vijf clubs uit en keerde deze zomer terug naar Ajax. “Ajax is zogenaamd hard en kil. Dat valt vergeleken met het buitenland wel mee. De wetten zijn daar harder”, weet Stekelenburg als geen ander.

Stekelenburg genoot na het mondiale eindtoernooi interesse van buitenlandse clubs waar hij Ajax niet voor wilde inruilen. “Ik voelde wel dat ik toe was aan iets anders, maar besloot nog een jaar te blijven”, blikt Stekelenburg zaterdag in het Algemeen Dagblad terug. “Als je een goed WK speelt, kun je in principe overal heen. Maar bij keepers is dat anders. Kijk naar André Onana. In mijn tijd zat Victor Valdés bij Barcelona en Iker Casillas bij Real Madrid. Clubs hebben voor een keeper één positie en kunnen tijdens wedstrijden niet zoals met veldspelers doorwisselen.”

Stekelenburg maakte in 2011 de overstap van Ajax naar AS Roma. “Er zijn mensen die zeggen dat ik achteraf nooit naar Rome had moeten gaan. Zo denk ik niet.” Onder Luis Enrique speelde de Nederlander bijna alles, maar opvolger Zdenek Zeman kocht een nieuwe keeper: Mauro Goicoechea. “Dat was een grote verrassing, ook omdat ik zelf op dat moment met het EK bezig was.” Het was voor Stekelenburg geen reden om meteen zijn spullen te pakken. Zo ben ik helemaal niet. Ik ben geen opgever.”

“Je hebt alleen niet altijd alles in de hand. En ik ben de eerste die toegeeft dat ik niet overal heb gepresteerd zoals ik verwachtte. Onder de nieuwe trainer kende ik bij Roma niet mijn beste periode. Toen zijn keuze niet in mijn voordeel uitpakte, zat ik daar met een doorlopend contract.” Stekelenburg koos voor Fulham, waar hij in zijn eerste wedstrijd meteen een schouderblessure opliep. Halverwege het seizoen werd René Meulensteen vervangen door Felix Magath. “Met hem klikte het totaal niet.”

“Fulham degradeerde en ik kreeg het seizoen daarop geen rugnummer meer. Dan kun je nog zo strijdbaar zijn, maar dan weet je dat je weg moet." Een lastminute-transfer naar AS Monaco op huurbasis volgde. In het prinsdom was hij echter de stand-in van Danijel Subasic en kwam hij tot slechts acht wedstrijden in alle competities. Ronald Koeman haalde Stekelenburg naar Southampton, waar de doelman kon spelen tot Fraser Forster weer fit zou zijn. “Daarna werd er geschreven dat ik uit de ploeg was gehaald. Maar dat was het niet. Het was gewoon de afspraak die we hadden gemaakt. “

“Ik heb toen ook gewoon een goed jaar gehad en mijn niveau gehaald, anders had Ronald me ook niet meegenomen naar Everton." Op Goodison Park kende Stekelenburg een goed eerste jaar, maar de komst van Jordan Pickford zorgde er vervolgens voor dat hij genoegen moest nemen met een bijrol. De Nederlander kon de strijd moeilijk winnen, maar zijn familie voelde zich gelukkig in Engeland en Everton wilde ook niet dat hij weg zou gaan. Niet voor niets tekende hij een contract tot medio 2020.

De familie Stekelenburg vond het deze zomer tijd om terug te keren naar Nederland en zijn transfer naar Ajax was ‘binnen 24 uur’ geregeld. “ Ik weet niet of ik voorbestemd was voor de wereldtop. Ik heb er in elk geval wel alles aan gedaan. Iedere trainer zal dat beamen. Een carrière valt alleen niet uit te stippelen. Daar ben ik inmiddels wel achter. Je moet er ook een beetje geluk bij hebben. k denk nu niet 'had ik dit of dat maar anders gedaan'. Ik heb nergens spijt van. Mijn loopbaan heeft me ook veel gegeven. En ik ben nog niet klaar, want ik voel me topfit.”