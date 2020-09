Timo Letschert legt verrassende transfer uit: ‘Dat doet wel wat met je’

AZ zorgde donderdagmiddag voor een verrassing door de komst van Timo Letschert aan te kondigen. De 27-jarige verdediger leek zijn aflopende contract met Hamburger SV te gaan verlengen indien men zou promoveren, genoot ook interesse van onder meer sc Heerenveen, maar tekende uiteindelijk een contract voor drie seizoenen met AZ. Hij liet zich door zijn vriendin en kinderen overhalen om te keren terug naar Nederland.

Het mislopen van promotie naar de Bundesliga was een hard gelag en dus moesten er in huize Letschert harde noten worden gekraakt. “We zijn met elkaar om de tafel gaan zitten, mijn vriendin en ik. Zo van: wat nu?”, blikt de verdediger in gesprek met De Telegraaf terug. “Wilde ik alles op alles zetten om nog iets te bereiken in het buitenland, of wilde ik voor mijn gezin kiezen én een hele mooie sportieve uitdaging aangaan? Het werd het laatste.”

Het vaderhart van Letschert gaf de doorslag. “Ik heb een stiefdochter van negen en een zoon van vier”, legt hij aan het dagblad uit. “Ik merkte dat zij wel héél graag terug wilden naar Nederland en ik zeg je eerlijk: dat doet wel wat met je als vader. Dat gaf de doorslag.” AZ toonde niet voor het eerst belangstelling voor de verdediger. Hij maakte in het verleden echter andere keuzes, tot afgelopen week. “AZ bleek het perfecte plaatje voor mij te zijn.”

“Het voelt voor mij als een geweldige kans. Ik denk dat we een heel mooi seizoen tegemoet kunnen gaan. Het is fantastisch dat je als club om de bovenste plekken kunt strijden. Dat heeft AZ afgelopen seizoen in Nederland bewezen en die lijn willen we nu doortrekken.” Letschert moet nu op huizenjacht en ook hierin speelt zijn vriendin een belangrijke rol. “Ik vermoed dat het één of ander gehucht in Noord-Holland gaat worden. Mijn vriendin heeft hierin het hoogste woord. We gaan het zien.”

De komst van Letschert volgde donderdag kort na de bekendmaking van het vertrek van een andere verdediger: Thomas Ouwejan. AZ meldde dat de linksback voor een jaar wordt verhuurd aan Udinese, dat tevens een optie tot koop heeft bedongen. Letschert is de derde aanwinst van AZ deze zomer. Eerder kwamen Hobie Verhulst en Elber Evora over van respectievelijk Go Ahead Eagles en Feyenoord.