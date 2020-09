Sprookje van Reda Kharchouch loopt plots enorme deuk op

Sparta Rotterdam heeft donderdagmiddag slecht nieuws naar buiten gebracht over Reda Kharchouch. De aanvaller wordt vrijdag geopereerd aan zijn meniscus en ontbreekt daardoor in de eerste fase van het nieuwe seizoen. Sparta verwacht dat zijn herstel ongeveer twee maanden in beslag zal nemen, zo meldt de club via de eigen website.

Kharchouch raakte aan de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen geblesseerd en heeft nog in geen enkele oefenwedstrijd meegedaan. Hij had gehoopt relatief snel weer op het veld te kunnen staan, maar Sparta meldt dat zijn herstel niet volgens verwachting verloopt. Daarom wordt een operatie noodzakelijk geacht.

‘Als ik wat tegen Ajax kan doen, weet ik: hé, misschien hoor ik wel bij de top’

Als zijn revalidatie inderdaad twee maanden in beslag neemt, zou Kharchouch pas in november kunnen debuteren voor Sparta. De 25-jarige Marokkaanse Nederlander maakte in juni de overstap van Telstar naar Sparta en tekende een tweejarig contract, met een optie voor een extra seizoen. Trainer Henk Fraser heeft met Lennart Thy, Danzell Gravenberch en Emanuel Emegha nog drie spitsen achter de hand.

Kharchouch heeft pas zijn eerste seizoen in het betaald voetbal achter de rug. De spits werd door Telstar een jaar geleden weggekaapt bij derdedivisionist OFC Oostzaan. Kharchouch speelde eerder in het shirt van Zeeburgia, SV Diemen, VVA/Spartaan, Ajax amateurs en Quick Boys. Hij wist in het profvoetbal razendsnel zijn plaats te vinden en was in het door de coronacrisis afgebroken seizoen goed voor 22 doelpunten en 4 assists in 30 officiële wedstrijden voor Telstar, waarmee hij een transfer naar de Eredivisie verdiende.