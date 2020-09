V/d Beek raakt familie Nouri met bijzonder gebaar: ‘Abdelhak was emotioneel’

Donny van de Beek gaat bij Manchester United spelen met rugnummer 34. De middenvelder, die voor maximaal 44 miljoen euro de overstap van Ajax naar Engeland maakt, brengt zo een ode aan Abdelhak Nouri, die het nummer droeg bij de Amsterdammers. "Abdelhak reageerde blij. Als hij de naam of stem van Donny hoort, worden zijn ogen groot en kijkt hij gelijk op", vertelt vader Mohammed, met naast hem Nouri, in gesprek met de NOS.

"Hij hoort alles. Je staat op de luidspreker. Hij weet precies wat je vertelt en waar het over gaat. Dat hoeven wij hem niet te zeggen", aldus Nouri senior. Van de Beek liet het de familie Nouri als een van de eersten weten dat de deal helemaal rond was. "Hij was ook emotioneel, dat zag je direct. Je ziet het aan zijn gezichtsuitdrukking. Maar wij ook. We zijn blij en emotioneel tegelijk. Alles komt naar boven. Donny en Abdelhak zijn boezemvrienden. Echte vriendschap is het."

Ajax neemt met prachtige video afscheid van Donny van de Beek

Mohammed vertelt dat Van de Beek hem had gebeld om een vraag voor te leggen. "Hij vroeg of ik het goed vond dat hij met rugnummer 34 gaat spelen. En ik heb gezegd dat hij dat moet doen. Ik kan daar alleen maar trots op zijn. Het is een mooi gebaar, super bijzonder voor ons." Broer Abderrahim vult aan: "Natuurlijk hebben heel veel spelers gekozen om met rugnummer 34 te spelen, maar bij Donny brengt dat een extra lading met zich mee. Er komt meer bij kijken. Zij hebben een speciale band."

Broer Mo vertelt dat Van de Beek vaak op bezoek gaat bij Nouri. "En als ik met Donny aan het Facetimen ben, heeft hij ook altijd even contact met Abdelhak. Hij vindt het nog wel erg lastig. Logisch ook. Het is ook erg gevoelig. Nog steeds." Nouri senior vertelt dat het goed gaat met zijn zoon. "Hij is stabiel, toont emoties. En we zijn nog steeds altijd bij hem."