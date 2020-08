Vurnon Anita kiest na succesvolle proefstage voor Eredivisie-rentree

Vurnon Anita staat voor een rentree in de Eredivisie. Het Brabants Dagblad meldt zaterdagochtend namelijk dat de 31-jarige middenvelder zich voor het aankomende seizoen gaat verbinden aan RKC Waalwijk. Enkel een medische keuring kan de terugkeer van Anita op de Nederlandse velden nog in de weg staan.

De drievoudig international van het Nederlands elftal liep al enkele weken stage bij de Brabanders en heeft in deze periode een goede indruk achtergelaten. De 31-jarige routinier deed bij het laatste oefenduel dat RKC speelde tegen Sparta Rotterdam al een uur mee en heeft met zijn ervaring bewezen iets toe te kunnen voegen aan de ploeg van trainer Fred Grim.

‘Ik wilde blijven, maar door de prijs zei Ajax: ‘We nemen het liever aan’’

Voetbalzone sprak Vurnon Anita eerder dit jaar uitgebreid over onder meer zijn tijd bij Ajax Lees artikel

Voor Anita betekent zijn dienstverband een terugkeer in de Eredivisie na een afwezigheid van een jaar. De middenvelder werd in het seizoen 2018/19 door Leeds United verhuurd aan Willem II en Anita kwam uiteindelijk tot 31 optredens namens de Tilburgers. Hij zat daarna een tijd zonder club en verbond zich in februari van dit jaar aan het Bulgaarse CSKA Sofia. Dit avontuur bleek uiteindelijk echter van korte duur voor de ex-speler van Ajax en Newcastle United.

Anita is na Kostas Lamprou, James Efmorfidis, Thierry Lutonda en Nicolas Osak de vijfde aanwinst van RKC voor het aankomende seizoen. Gregory van der Wiel zou de volgende nieuwkomer in dit rijtje kunnen worden, aangezien hij ook al enige tijd meetraint met de Waalwijkers. Het is echter nog niet duidelijk of de rechtsback daadwerkelijk terug gaat keren in het betaald voetbal.