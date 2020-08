SC Heerenveen maakt vrijdagavond niet één maar twéé transfers officieel

SC Heerenveen en Al-Faisaly hebben een akkoord bereikt over een transfer van Hicham Faik, zo meldt de Friese club vrijdagavond via de officiële kanalen. De middenvelder tekent in Saudi-Arabië een contract voor twee seizoenen en vertrekt zodoende al na een jaar uit het Abe Lenstra Stadion.

Faik kwam een jaar geleden over van Zulte Waregem uit België en tekende destijds een contract tot de zomer van 2022. In Friesland kwam de middenvelder tot dertig officiële optredens. Hierin wist hij vier keer het net te vinden. Heerenveen heeft naar verluidt enkele tonnen overgehouden aan de verkoop van Faik.

Technisch manager Gerry Hamstra kent dubbele gevoelens bij de transfer. “We hebben Hicham vorig jaar niet voor niets voor langere tijd vastgelegd. Hij vervulde als aanvoerder een belangrijke rol binnen het team. Echter beseffen wij ook dat dit voor hem een mooie kans is op een buitenlands voetbalavontuur.”

En dat avontuur gaat Faik dus aan bij Al-Faisaly, dat momenteel vijfde in de nationale competitie staat. “Uiteindelijk is het voor alle partijen een mooie transfer geworden. We wensen Hicham het allerbeste toe met deze nieuwe uitdaging.” Heerenveen maakte vrijdagavond ook de transfer van Chidera Ejuke naar CSKA Moskou officieel. De clubtopscorer van afgelopen seizoen, negen treffers en vier assists, heeft in Rusland een contract voor vier seizoenen ondertekend.

“Met zijn snelheid, dribbels, constante dreiging en scorend vermogen heeft hij onze supporters mooie dingen laten zien”, vertelt Hamstra op de clubsite. “Chidera heeft aan al onze verwachtingen voldaan. Hij heeft zich bij ons verder kunnen ontwikkelen en is nog beter geworden. Zijn transfer naar CSKA Moskou zegt daarin alles.” Heerenveen heeft circa twaalf miljoen euro vanuit Moskou ontvangen en heeft een deel van dat bedrag voor de rentree van Henk Veerman aangewend.