Feyenoord kan stunt tegen Dortmund geen vervolg geven op Helden Cup

Feyenoord is dinsdagmiddag in een vriendschappelijke ontmoeting niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel tegen Arminia Bielefeld. De oefenwedstrijd is onderdeel van de Helden Cup in Oostenrijk, waar de Rotterdammers een trainingskamp hebben belegd. Eerder tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen stond Feyenoord tegenover Sparta Rotterdam (3-0 overwinning), FC Twente (0-0), MSV Duisburg (1-2 winst) en Borussia Dortmund (1-3 winst).

Marcos Senesi was weer geheel fit en keerde terug in het hart van de Feyenoord-defensie. Advocaat had ook basisplaatsen voor aanwinsten Bryan Linssen en Mark Diemers. Steven Berghuis en Ridgeciano Haps werden nog aan de kant gehouden. In de eerste helft maakte Feyenoord echter geen al te beste indruk en de beste mogelijkheden waren zelfs voor Bielefeld. Doelman Justin Bijlow moest een aantal keren handelend optreden. Desondanks leek het elftal van Advocaat na tien minuten een strafschop te krijgen, nadat Linssen in het strafschopgebied was onderuitgehaald. De scheidsrechter wilde evenwel niets van een strafschop weten.

De ontevreden Advocaat greep halverwege in. Nick Marsman, Bart Nieuwkoop, Wouter Burger en Luciano Narsingh kwamen binnen de lijnen aan de kant van Feyenoord. Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Leroy Fer en Senesi bleven in de kleedkamer achter. De tweede helft begon gelijk met een opstootje. George Johnston kreeg het aan de stok met Cebio Soukou, waarna beide spelers een gele kaart kregen voorgehouden. Na een uur spelen in Oostenrijk stuurde Advocaat Róbert Bozeník het veld in. Nicolai Jörgensen stond zijn plaats af in de voorhoede van Feyenoord. Tegelijkertijd werden bij Bielefeld de nodige wissels doorgevoerd.

Bozeník schoot vijf minuten na zijn entree voor het eerst op doel. De poging van de aanvaller miste echter kracht en precisie. Orkun Kökcü zette Linssen na zeventig minuten spelen alleen voor de doelman van de Duitsers. Laatstgenoemde wist op koelbloedige wijze te scoren, maar zag het doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant ging een schot van Noel Niemann maar net voorbij het doel van Feyenoord. Narsingh had Feyenoord in de 88ste minuut de volle buit kunnen bezorgen. De vleugelaanvaller had beter kunnen afgeven, maar hij besloot voor zijn eigen kans te gaan. Zijn inzet kwam echter tegen het hoofd van de Bielefeld-keeper terecht. In blessuretijd kwam Bozeník net tekort om af te ronden. Feyenoord vervolgt de Helden Cup vrijdag met een wedstrijd tegen Hamburger SV