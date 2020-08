Anouk Hoogendijk doet suggestie in zoektocht naar nieuwe bondscoach

Onder leiding van Sarina Wiegman werden de Oranje Leeuwinnen in 2017 Europees kampioen in eigen land en werd de finale op het daaropvolgende WK verloren van de Verenigde Staten. Maar aan dit succesvolle tijdperk komt een einde nu de bondscoach verkast naar Engeland om daar het stokje over te nemen van Phil Neville. Wie durft het bondscoachschap nu aan? In gesprek met DAZN vertelt Anouk Hoogendijk, 103-voudig international voor de Oranje Leeuwinnen, over de prestaties van de succesvolle vertrekkende bondscoach en speculeert over haar opvolger, die wat haar betreft ook een grote naam uit het mannenvoetbal zou kunnen zijn.