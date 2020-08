Vicente Besuijen (19) tekent na drie seizoenen bij AS Roma in de Eredivisie

Vicente Besuijen keert terug op de Nederlandse velden. Omroep West meldt dat de negentienjarige aanvaller zijn handtekening gaat zetten onder een driejarig contract bij ADO Den Haag. Besuijen, die transfervrij was nadat zijn contract bij AS Roma afliep, was afgelopen week op proef in de Hofstad en liet tijdens die stageperiode een uitstekende indruk achter.

Besuijen speelde in de jeugdopleiding van RKSV Pancratius, Ajax en FC Volendam, alvorens AS Roma hem in 2017 naar Italië haalde. De international van Oranje Onder-19 stroomde in de Italiaanse hoofdstad vanuit de Onder-17 door naar de Onder-19 en speelde voor het hoogste jeugdteam van AS Roma totaal 56 wedstrijden. Hij trainde tevens een aantal keer mee met het eerste elftal van de Romeinen, maar zijn debuut in de hoofdmacht is uiteindelijk uitgebleven.

“Het is echt een grote stap vanaf de Primavera. Maar het is ook heel mooi, je moet er van genieten. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het de eerste trainingen niet wat snel ging”, vertelde Besuijen een jaar geleden in een interview met Voetbalzone. “Maar ik vind wel dat ik mezelf heb kunnen laten zien. Inspeelpasses en duels zijn harder, het is een tandje hoger, sneller en slimmer. Allemaal kleine dingen, die heel groot zijn in de voetballerij. Destijds zaten Rick Karsdorp en Radja Nainggolan nog bij de eerste selectie, later kwam Justin erbij. Dat zijn jongens met wie ik tijdens de training kon praten.”

Besuijen wordt de negende aanwinst voor ADO Den Haag. Luuk Koopmaans werd definitief overgenomen van PSV, terwijl Emilio Estevez (overgekomen van York9 FC), Amar Catic (overgekomen van PSV), Kees de Boer (overgekomen van Swansea City), Peet Bijen (overgekomen van FC Twente), Samy Bourard (overgekomen van FC Eindhoven), Boy Kemper (overgekomen van Ajax) en Andrei Ratiu (overgekomen van Villarreal) tevens reeds werden verwelkomd in het Cars Jeans Stadion.