Fran Sol voedt speculaties over terugkeer in Eredivisie met gedrag op Instagram

Fran Sol wordt niet de nieuwe spits van FC Groningen. De aanvaller van Dinamo Kiev voedde dinsdag speculaties over een mogelijke transfer naar de Trots van het Noorden met zijn volggedrag op Instagram. Sol laat echter aan Voetbal International weten dat van een overgang naar FC Groningen geen enkele sprake is.

Groningen is deze zomer naarstig op zoek naar een nieuwe centrumspits. Op het moment dat Sol op Instagram plotseling Mark-Jan Fledderus, de technisch directeur van de Eredivisionist, ging volgen, leidde dat direct tot speculaties onder de supporters van de club. "Ik word sinds ik Fledderus ben gaan volgen op Instagram al de hele dag bestookt met berichten uit Nederland en vooral Groningen", lacht Sol, die bij zijn huidige club Dinamo Kiev nauwelijks aan de bak komt.

Sol heeft een verklaring voor het volgen van Fledderus. "Ik zit in het buitenland en ik kwam Mark-Jan Fledderus hier een paar dagen geleden tegen. We hebben een tijdje zitten praten en daarna ben ik hem gaan volgen. Sindsdien heb ik allemaal vragen gekregen." Van een terugkeer naar Nederland is volgens Sol echter geen sprake. "Maar het was leuk om weer eens wat vanuit Nederland te horen."

De 28-jarige Sol werd door Willem II in 2016 weggeplukt bij Villarreal B. De Spanjaard bleek een schot in de roos voor de Tilburgers, want Sol reeg de doelpunten aaneen in Noord-Brabant. In tweeënhalf jaar voor Willem II maakte Sol 39 treffers in 79 competitieduels. In januari 2019 werd hij voor 3,5 miljoen euro verkocht aan Dinamo Kiev, maar in Oekraïne is hij voorlopig een stuk minder succesvol. Sol staat na anderhalf seizoen op twee goals in vijftien competitiewedstrijden.