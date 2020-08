Sparta meldt vijf dagen na veelbesproken duel met Feyenoord coronagevallen

Bij Sparta Rotterdam zijn er twee personen positief getest op het coronavirus, zo maken de Rotterdammers via de officiële kanalen bekend. Er wordt gemeld dat de besmette betrokkenen geen klachten hadden, maar wel een positieve uitslag ontvingen na de tweede testronde voor spelers en stafleden. Sparta heeft door de besmettingen besloten om de oefenwedstrijd tegen Racing Lens, die zaterdag op het programma stond, af te zeggen.

De besmettingen volgen vijf dagen na de oefenwedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip. De stadgenoot maakte één dag voor het oefenduel al een positieve coronatest wereldkundig, maar desondanks werd besloten om de vriendschappelijke wedstrijd gewoon te laten doorgaan. Feyenoord maakte maandag andermaal melding van een positieve coronatest binnen de selectie en de speler in kwestie had op het veld gestaan tijdens de oefenwedstrijd tegen Sparta.

Het coronavirus heeft nu dus ook toegeslagen bij Sparta. De spelers en staf werden donderdag getest in aanloop naar het oefenduel met Racing Lens en daar volgden vrijdag dus twee besmettingen uit. Er wordt vanwege de privacywetgeving niet bekendgemaakt wie van de spelers of stafleden besmet geraakt is met het coronavirus, maar de twee betrokkenen zijn in thuisquarantaine geplaatst en worden gemonitord.

Er is Sparta geadviseerd om door de besmettingen niet een vier uur durende busrit richting het Noord-Franse Lens te ondernemen om daar een oefenwedstrijd af te werken. De Rotterdammers hebben om die reden besloten om het vriendschappelijke duel te annuleren. De volgende oefenwedstrijd van Sparta staat op dinsdag 18 augustus op het programma, als een bezoek aan Telstar wacht.