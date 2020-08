‘Hij was nog erg speels bij Ajax, deed wat in hem opkwam en nu is hij anders'

Het is goed mogelijk dat Mitchel Bakker woensdagavond aan de aftrap staat bij Paris Saint-Germain. De twintigjarige vleugelverdediger speelde de afgelopen weken in de finales van de Coupe de France tegen Saint-Etiénne (1-0 zege) en Coupe de la Ligue tegen Olympique Lyon (0-0, overwinning na strafschoppen). Vader Edwin Bakker constateert in gesprek met de Volkskrant dat zijn zoon minder speels is geworden dan hij bij Ajax was.

“Er is geen betere leerschool dan Ajax. Hij was nog erg speels bij Ajax. Hij deed wat in hem opkwam. Nu is hij anders. Hij voert zo goed mogelijk uit wat trainer Tuchel hem vraagt. De trainer moet op hem kunnen vertrouwen”, geeft Bakker senior te kennen. Hij maakte zelf eveneens deel uit van de jeugdopleiding van Ajax, speelde één wedstrijd in de hoofdmacht van de Amsterdammers en kwam daarna nog uit voor Willem II, FC Groningen en Haarlem.

Diens zoon kwam in 2010 vanuit de amateurs van FC Purmerend bij Ajax terecht, waar hij uiteindelijk negen jaar zou spelen. Bakker kwam tot twee optredens in het eerste elftal van de Amsterdammers, in de TOTO KNVB Beker tegen Te Werve (0-7 zege) en Go Ahead Eagles (3-0 zege). De vleugelverdediger speelde zijn wedstrijden voornamelijk in Jong Ajax, alvorens hij in 2019 de overstap naar PSG maakte. Bakker debuteerde eind januari in het bekerduel met Pau FC (0-1 zege) voor les Parisiens en speelde inmiddels vijf wedstrijden, waarvan vier als basisspeler.

Dat hij de afgelopen weken aan de aftrap stond, had te maken met de afwezigheid van Juan Bernat. De van een kuitblessure herstelde Spanjaard is inmiddels weer fit. "Ik verwacht daarom niet dat Mitchel speelt tegen Atalanta. Zo is het leven. De een heeft alles, de ander niets. Ik ga nu lekker naar mijn zoon kijken, daar geniet ik van”, stelt Bakker senior, die van de partij was bij de finale van de Coupe de la Ligue tegen Olympique Lyon. “Een week eerder in de andere bekerfinale speelde Mitchel beter, maar toen was de tegenstand minder met Saint-Etienne. Ik ben supertrots.”