Spartak Moskou wil uit competitie stappen na twee zeer dubieuze penalty's

Het nieuwe voetbalseizoen in Rusland is zondag niet zonder controverse begonnen. Spartak Moskou verspeelde in eigen huis punten tegen Sochi (2-2) door twee zeer discutabele penalty's voor de bezoekende club. Leonid Fedun, de eigenaar van de Russische topclub, haalde na afloop vernietigend uit naar de Russische bond en dreigde zelfs uit de competitie te stappen. Bij de wedstrijd waren overigens ongeveer 10.000 supporters aanwezig.

Spartak stond tegen Sochi al na tien minuten met 2-0 voor, maar wist die niet vast te houden. In de vijftiende minuut kende scheidsrechter Vasily Kazartsev de eerste strafschop aan Sochi toe. Hoewel op de beelden duidelijk te zien is dat verdediger Pavel Maslov van Spartak eerder bij de bal is dan aanvaller Kirill Zaika en dus geen overtreding maakt, liet Alexei Eskov, de dienstdoende VAR, de penalty staan. Dmitri Poloz faalde vanaf elf meter niet en bracht de stand terug tot 2-1.

Lange tijd zag het ernaar uit dat Spartak die score zou vasthouden, maar in de slotminuut kreeg Sochi opnieuw een penalty. Ditmaal kwam verdediger Samuel Gigot in duel met Anatoli Nemchenko weliswaar iets te laat, maar van een overtreding leek nauwelijks sprake. Toch bleef ook deze strafschop staan en zo schoot Christian Noboa de uitploeg naar een punt.

De fans van Spartak lieten op social media direct hun woede blijken over scheidsrechter Kazartsev, die hun club in de ogen van de aanhangers ook vorig seizoen al eens benadeelde. Ook eigenaar Fedun van de Russische topclub reageerde furieus. "Morgen ga ik wereldkundig maken dat wij uit de competitie stappen", zo sprak hij. "Laat ze maar zonder ons spelen. Ik wil geen deel uitmaken van deze clowneske vertoning die me alleen maar geld kost. Als ze Spartak niet nodig hebben, dan doen ze het maar zonder ons."

So, @premierliga_en is back. Spartak 2-1 up against Sochi late doors & then this happens, a penalty decision that might actually break Russian football. Everyone, and I mean EVERYONE, is kicking off. pic.twitter.com/P4ZcSAHbuj — Sasha Goryunov (@Slasherrrr) August 9, 2020

Het lijkt erop dat het zo ver niet zal komen. De gemoederen zijn volgens Russische media bedaard na een gesprek tussen Fedun en Alexander Dyukov, de voorzitter van de Russische voetbalbond. Dyukov bevestigde inmiddels dat de arbiter en VAR zullen worden opgeroepen voor tests met een leugendetector. Dat is overigens geen primeur in de Russische competitie, waar in het verleden nog al drie scheidsrechters op die manier ’gecontroleerd’ werden.