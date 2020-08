Eerste miljoenenbod van Liverpool op Jamal Lewis vanmiddag afgewezen

Een eerste bod van Liverpool op Jamal Lewis is door Norwich City afgewezen. Volgens onder meer The Guardian en de Daily Mirror heeft Liverpool zich donderdagmiddag tevergeefs gemeld met tien miljoen pond, omgerekend iets meer dan elf miljoen euro. Norwich City zou echter azen op een bedrag dat in de buurt komt van het dubbele: de waardering van de club voor de linksback ligt 'dicht bij de twintig miljoen pond'.

Lewis, 22 jaar, speelt sinds 2016 in de hoofdmacht van Norwich City en beleefde afgelopen seizoen zijn eerste jaargang in de Premier League. Hij kwam in 28 Premier League-wedstrijden in actie. De vleugelverdediger staat nog drie seizoenen onder contract bij Norwich City, waardoor the Canaries zich niet genoodzaakt voelen om over te gaan tot een verkoop. Desondanks lijkt een vertrek zeer realistisch voor Lewis: zijn club is gedegradeerd naar de Championship, hij weigerde een nieuw contractaanbod en Norwich City oriënteert zich achter de schermen al op mogelijke opvolgers.

Lewis zou het zien zitten om onder Jürgen Klopp te werken op Anfield. De vraagprijs vormt voorlopig echter nog een probleem voor Liverpool, dat mogelijkerwijs een poging gaat ondernemen om verdediger Yasser Larouci als onderdeel van de deal naar Norwich te sturen. De Fransman staat voor een vertrek na het weigeren van een contractverlenging en wordt door Norwich City gezien als potentiële vervanger van Lewis; Yasser Larouci is met zijn negentien jaar eveneens een jeugdige linksback.

Klopp denkt dat Lewis, die ook wordt gevolgd door het gepromoveerde Leeds United, zich bij Liverpool nog uitstekend kan ontwikkelen en een geduchte concurrent van Andy Robertson kan worden. Naast Lewis zou ook Kostas Tsimikas van Olympiacos een kandidaat zijn om de linksbackpositie van een impuls te voorzien. Verder staat ook centrale verdediger Aïssa Mandi van Real Betis hoog op het verlanglijstje van Liverpool. Volgens diverse media, waaronder beIN Sports, is een akkoord tussen de clubs ophanden.