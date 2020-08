‘Patrick Joosten verlaat FC Utrecht en maakt transfer binnen Eredivisie’

Patrick Joosten gaat FC Utrecht inruilen voor FC Groningen, zo weet Voetbal International te melden. De 24-jarige aanvaller staat sinds medio 2015 onder contract bij de Domstedelingen, maar brak nooit definitief door in het eerste. Voor FC Groningen is Joosten de tweede vleugelspeler die wordt gehaald, na Arjen Robben. Ook RTV Noord meldt dat Joosten momenteel wordt gekeurd in Groningen. De aanvaller gaat voor drie jaar tekenen.

Joosten verliet in 2015 NEC voor een dienstverband bij FC Utrecht, maar de aanvaller kon geen vaste waarde worden in het basiselftal. Verhuurperiodes bij VVV-Venlo en Sparta Rotterdam hebben geen verandering in de situatie gebracht, aldus het weekblad. FC Utrecht moest deze zomer wel handelen, aangezien Joosten nog maar een jaar onder contract staat. FC Groningen betaalt een afkoopsom, maar de hoogte van het bedrag wordt niet genoemd.

De aanvaller heeft in totaal 49 wedstrijden gespeeld voor FC Utrecht, met 4 doelpunten en 3 assists als resultaat. Bij VVV en Sparta kwam Joosten tot respectievelijk 32 en 8 wedstrijden. Joosten is de tweede aanvaller die aansluit bij FC Groningen deze zomer. Eerder stuntte de Trots van het Noorden met de komst van Robben. De club maakte eerder op de donderdag bekend dat verdediger Deyovaisio Zeefuik is vertrokken naar Hertha BSC.