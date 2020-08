Fabrizio Romano: Transfersom Alexis Sánchez dramatisch voor Man United

De transfer van Alexis Sánchez naar Internazionale is nog slechts een kwestie van tijd, zo meldt Fabrizio Romano van Sky Italia. De erkende transferspecialist schrijft dat Inter de 31-jarige aanvaller verrassend genoeg transfervrij zal overnemen van Manchester United. Maandag sprak de Corriere della Serra nog over een transfersom van vijftien miljoen euro.

Volgens Romano zijn Internazionale en Manchester United op een aantal details na akkoord over de overgang van Sánchez. i Nerazzurri nemen de Chileen, die dit seizoen al gehuurd wordt van de Engelsen, op definitieve basis over en hoeven daar dus geen transfersom voor te betalen. Inter bereikte eerder al een persoonlijk akkoord met Sánchez, waardoor niets de overstap meer in de weg lijkt te kunnen staan.

Voor Manchester United zal het ontbreken van een transfersom een tegenvaller zijn, maar the Red Devils zijn opgelucht om verlost te worden van het gigantische salaris van Sánchez. De vleugelspits staat namelijk nog tot medio 2022 voor liefst 23 miljoen euro bruto per jaar op de loonlijst op Old Trafford, wat neerkomt op ongeveer 12 miljoen euro netto. Sánchez doet water bij de wijn om naar Inter te gaan, waar zijn salaris volgens Romano 7 miljoen euro netto per jaar bedraagt.

Zo wordt Manchester verlost van Sánchez, die sinds zijn komst in 2018 geen moment aan de verwachtingen kon voldoen. Waar de Zuid-Amerikaan bij zijn vorige club Arsenal de doelpunten aaneen reeg, kwam hij in het noorden van Engeland slechts tot 5 goals in 45 officiële optredens. Namens Inter was hij dit seizoen in de Serie A in 22 wedstrijden goed voor 4 goals en 9 assists.