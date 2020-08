‘Man United weet grootverdiener Alexis Sánchez definitief te slijten’

Alexis Sánchez speelt sinds vorig jaar zomer op huurbasis voor Internazionale en de toekomst van 31-jarige aanvaller van Manchester United lijkt nu ook in Milaan te liggen. De Corriere della Serra meldt maandag dat i Nerazzurri een akkoord hebben bereikt met Manchester United over een definitieve overgang van de Chileen.

Sánchez zal volgens de berichtgeving voor vijftien miljoen euro definitief de overstap maken naar het Giuseppe Meazza. Inter speelt woensdagavond in de achtste finales van de Europa League tegen Getafe en de verwachting is dat de deal na afloop van deze wedstrijd bekend zal worden gemaakt. Sánchez gaat een driejarig contract tekenen bij zijn nieuwe werkgever.

De 132-voudig international van Chili heeft ogenschijnlijk zelf flink water bij de wijn moeten doen om deze transfer mogelijk te maken. De aanvaller verdient momenteel om en nabij de 440 duizend euro per week op Old Trafford, wat neerkomt op bijna 23 miljoen op jaarbasis. Sánchez gaat in Milaan nu naar verluidt verspreid over drie jaar in totaal vijftien miljoen verdienen.

Sánchez ligt op dit moment nog tot medio 2022 vast bij Manchester United, dat hem in de winter van 2018 overnam van Arsenal in een ruildeal waar ook Henrikh Mkhitaryan bij betrokken was. De aanvaller wist in dienst van the Red Devils echter nooit aan de verwachtingen te voldoen en kwam in 45 optredens niet verder dan slechts 5 doelpunten. Namens Inter was hij dit seizoen in de Serie A in 22 wedstrijden goed voor 4 goals en 9 assists.