Het Ajax-doelwit dat hardop droomt over Barcelona en Real Madrid

Erik ten Hag is naar verluidt op zoek naar een fysiek sterke speler voor de positie van defensieve middenvelder bij Ajax. Onder meer Daley Blind en Lisandro Martínez werden afgelopen seizoen geregeld vóór de verdediging opgesteld, maar het duo wordt door de coach van de Amsterdamse club toch geschikter geacht voor de achterhoede. Korte tijd geleden dook opeens de naam van Fausto Vera op als mogelijke aanwinst. Wie is deze pas twintigjarige middenvelder van het relatief onbekende Argentinos Juniors, die al eerder de overstap naar een Europese competitie had kunnen maken en die het ‘een droom’ zou vinden om voor een club als Ajax te mogen uitkomen.

Door Rian Rosendaal

Dat de ster van Vera rijzende is, daar kan onderhand niet meer aan getwijfeld worden. Er werd vorig jaar al aan het vermeende Ajax-doelwit getrokken door verschillende clubs uit de Major League Soccer. In april van dit jaar, kort nadat de competities in Europa waren stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus, werd de getalenteerde Argentijn genoemd als mogelijke aanwinst van Club Brugge. Zelfs Juventus is al genoemd als mogelijke nieuwe club. Vera zelf gaf tegenover TyC Sports al snel een duidelijke verklaring af. "Ik ga niet te snel beslissen. Iedereen raadt me aan om mijn tijd te nemen." Afgelopen vrijdag meldde bovengenoemd medium dat ook CSKA Moskou in de markt is voor de jeugdinternational van Argentinië. De Russische topclub wil naar verluidt vijf miljoen euro neerleggen, terwijl de transferwaarde van Vera toch echt wordt geschat op minstens tien miljoen euro.

Julian Cotino, die als freelance-journalist het Argentijnse clubvoetbal op de voet volgt, snapt wel waarom er met name vanuit Europa zo wordt getrokken aan de nog jonge en onervaren Vera. De uitblinker en sterkhouder van Argentinos Juniors wordt door hem omschreven als ‘zeer veelzijdig’. "Het is een defensief ingestelde middenvelder die echter ook heel goed wat meer naar voren zou kunnen spelen, mocht dat nodig zijn", zo analyseert Cotino op verzoek van Voetbalzone. Wat volgt is een opsomming van de kwaliteiten van de in het Argentijnse Hurlingham geboren controleur. "Zijn balbehandeling is doorgaans erg goed en hij presteert het om altijd op de juiste plaats op het veld te staan. Hij is het meest recente product van de ‘centrale middenvelders-fabriek' van Argentinos Juniors. Onder meer de Argentijnse legendes Fernando Redondo en Esteban Cambiasso zijn ook bij deze club aan hun loopbaan begonnen."

Fausto Vera, die al eens is vergeleken met Daniele De Rossi, volgt wellicht dezelfde route als Esteban Cambiasso

Illustere voorgangers

Mocht Vera net zo’n carrière krijgen als Redondo en Cambiasso, dan mag de Zuid-Amerikaanse jongeling absoluut niet klagen. Eerstgenoemde debuteerde op slechts zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Argentinos Juniors, in 1985. Wat volgde was een glansrijke loopbaan bij Real Madrid en AC Milan, terwijl er 29 interlands namens La Albiceleste achter zijn naam staan. Collega-middenvelder Cambiasso wist eveneens voet aan de grond te krijgen in Europa. Naast Real prijken de namen van Internazionale, Leicester City en Olympiacos op zijn palmares. Net als Redondo legde hij beslag op de Champions League-beker. Voor de ambitieuze Vera is dat allemaal nog slechts toekomstmuziek, al liet hij nog niet zolang geleden in de Argentijnse media al eens optekenen wat zijn ultieme doel is als clubspeler. "Mijn bedoeling is om ooit voor Barcelona of Real Madrid te spelen, dat zijn toch de grootste clubs ter wereld. Ik wil de sprong naar Europa op termijn dus wel wagen."

Dat de internationale scouts van Ajax op de tribune zitten voor Vera is volgens Cotino niet zo heel erg verwonderlijk. Zowel het elftal van Ten Hag als Argentinos Juniors treedt doorgaans in dezelfde formatie aan en bij beide elftallen ligt de focus duidelijk op aanvallend voetbal. "Zijn trainer Diego Dabove heeft een duidelijke voorkeur voor het 4-3-3-systeem." Voornoemde Dabove maakt optimaal gebruik van de veelzijdigheid van Vera. "Hij is op alle drie posities op het middenveld al eens gebruikt in het verleden." Als jeugdinternational van Argentinië Onder-20 en Onder-23 echter komt de 1.81 meter lange middenvelder in een heel andere wereld terecht. "Bondscoach Fernando Batista laat hem als een soort draaipunt net vóór de verdediging spelen, in een soort 4-2-3-1-systeem." Voor Vera staat de teller bij Argentinië Onder-20 op twaalf interlands, terwijl er sinds de overstap naar de Onder-23-lichting acht wedstrijden volgden. Voorlopig hoogtepunt in de interlandloopbaan van Vera is het winnen van de Pan American Games in Peru, in de zomer van 2019.

"Hij was één van de uitblinkers van het Onder-20-elftal dat de gouden medaille in de wacht sleepte", verduidelijkt Cotino, die tevens de rol van Vera bij Argentinië Onder-23 benadrukt. "Zijn optredens in dat team waren zeer indrukwekkend. Mede hierdoor werd kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio (in 2021, red.) afgedwongen. Die prestaties én zijn goede vorm bij Argentinos Juniors, waar hij een basisplaats heeft en met de vijfde plek van afgelopen seizoen een ticket voor de Copa Libertadores veroverde, zijn ook opgevallen bij Boca Juniors en River Plate, de grootste clubs van het land. Vera heeft al eens gezegd dat hij het een grote eer vindt dat clubs van dat kaliber hem in het vizier hebben. Met name de link met Boca maakt hem enthousiast, omdat zijn jeugdidool Juan Román Riquelme daar tegenwoordig in het bestuur zit (als vice-voorzitter, red.)." De absolute top halen in binnen- of buitenland is duidelijk het doel van Vera. "Zijn droom is om ooit het shirt te dragen van een topclub in de Argentijnse Superliga of in Europa", onderstreept Cotino de ambities van de middenvelder.

Typische Ajax-speler?

In de optiek van Cotino beschikt Vera over de nodige voetballende kwaliteiten, wat de vermeende interesse van Ajax kan verklaren. "Hij kan de bal heel goed van achteren naar voren brengen en zijn passes zijn over het algemeen ook dik in orde. Het valt tevens op dat Vera een voorliefde heeft voor korte, snelle passes. Dat is echt zijn belangrijkste wapen als speler." Een klein punt van kritiek is er evenwel ook. "Zijn passes over dertig of veertig zijn voor verbetering vatbaar, dat vind ik tenminste." Vera schroomt niet om zich met het aanvalsspel van Argentinos Juniors te bemoeien. "Hij heeft een hard schot in de benen en is dan ook niet bang om van afstand op doel te schieten. Op die manier scoorde hij eens op fraaie wijze voor Argentinië Onder-23 in het Olympisch kwalificatietoernooi." Op clubniveau staat de teller qua doelpunten echter pas op één. Cotino probeert hier een verklaring voor te vinden. "Vera heeft op dat gebied nog maar weinig geluk gehad. Veel van zijn afstandsschoten tijdens competitiewedstrijden kwamen namelijk op de paal of lat terecht."

Fausto Vera spiegelt zich graag aan Juan Román Riquelme, zijn grote voorbeeld als speler.

Vera zelf weet heel goed wat zijn sterke punten zijn als middenvelder. "Ik kan het spelletje goed lezen en weet doorgaans wel waar ik moet lopen. Mijn handelingssnelheid moet wel nog een stuk omhoog", zo zei hij in mei in een uitgebreid interview met Italiaanse medium Europa Calcio. De vergelijking met AS Roma-icoon en collega-controleur Daniele De Rossi maakt hem bovenal trots. "Een speler met een geweldige loopbaan en iemand die over de hele wereld bekend is." Naast LaLiga is de Serie A dan ook zeker een optie. "Dat is ook een zeer sterke competitie. Ik ben er in ieder geval zeer gecharmeerd van. In Italië spelen is de droom van elke voetballer." Een tussenstap bij bijvoorbeeld Boca lijkt meer voor de hand te liggen, zeker gezien de aanwezigheid van diens grote held Riquelme. "Als hij belt zal ik zeker naar zijn verhaal luisteren. Alleen al het feit dat hij aan mij zou denken als aanwinst is een bijzonder grote eer. We hebben het hier wel over mijn grote idool als voetballer."