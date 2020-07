AZ zwaait ‘zeer talentvolle aanvaller’ uit: ‘Ik moet nu volgende stap zetten’

Anton Fase mag zich speler van NEC noemen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie maakt dinsdag via de officiële kanalen melding van de komst van de twintigjarige aanvaller. Fase heeft zich voor een seizoen verbonden aan zijn nieuwe werkgever. In de overeenkomst is bovendien een optie voor nog een jaar overeengekomen.

Fase was de afgelopen vijf jaar actief in de jeugdopleiding van AZ en kwam het afgelopen seizoen tot drie optredens namens Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. De spits hoopt nu de volgende stap in zijn loopbaan te kunnen zetten: “Ik ben blij om in Nijmegen te zijn en heb zin in deze nieuwe uitdaging. Bij NEC moet ik de volgende stap in mijn ontwikkeling gaan zetten. Ik ben fit en kijk ernaar uit om mijn teamgenoten beter te leren kennen. Hopelijk gaan we een mooi seizoen tegemoet”, reageert hij.

Algemeen directeur Wilco van Schaik gaat ervan uit dat zijn club een goede aanwinst heeft gedaan: “Anton is een zeer talentvolle aanvaller, die we graag onze selectie wilden toevoegen. Daarnaast was hij transfervrij op te pikken en met zijn specifieke kwaliteiten kan hij iets toevoegen aan onze selectie. Het afgelopen seizoen heeft een blessure hem parten gespeeld, maar nu is hij weer fit en klaar om voor zijn plek bij NEC te vechten.”

“We zijn blij dat Anton voor deze nieuwe uitdaging heeft gekozen. Hij krijgt dit seizoen de kans om zich te bewijzen en we wensen hem veel succes bij NEC!”, sluit Van Schaik af. Fase is na Kevin Bukusu, Jordy Bruijn, Mathias De Wolf, Elayis Tavsan en oudgediende Édgar Barreto de zesde aanwinst voor het aankomende seizoen. Daartegenover staat het vertrek van onder meer Anthony Musaba, die voor tweeënhalf miljoen euro werd verkocht aan AS Monaco.