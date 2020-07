66-voudig international Turkije staat na vier jaar wéér voor pikante transfer

Gökhan Gönül staat voor een zeer pikante transfer binnen de Süper Lig. Diverse media uit Turkije melden vrijdag namelijk dat de 35-jarige rechtsback op het punt staat Besiktas te verlaten voor aartsrivaal en stadsgenoot Fenerbahçe. Gönül keert zodoende terug in Kadiköy, want hij had vier jaar geleden nog juist transfervrij de overstap gemaakt van Fenerbahçe naar de buurman in Istanbul.

In Turkije is de verwachting dat Gönül zaterdagavond tegen Genclerbirligi zijn laatste wedstrijd voor Besiktas zal spelen, waarna hij transfervrij naar Fenerbahçe zal verkassen. De naderende overstap wordt de rechtervleugelverdediger niet in dank afgenomen door supporters van Besiktas, daar hij momenteel na Necip Uysal en Atiba Hutchinson de langst dienende speler in de selectie van de Zwarte Adelaars is.

Het is niet de eerste keer dat Gönül een pikante transfer maakt, want in 2016 had hij Fenerbahçe na een dienstverband van negen seizoenen juist verlaten voor Besiktas. Gönül werd in de zomer van 2007 door Fenerbahçe opgepikt bij het huidige Hacettepe Spor en speelde in alle competities uiteindelijk 339 wedstrijden voor de Gele Kanaries, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 52 assists. Hij werd tweemaal kampioen van Turkije met Fenerbahçe en won tweemaal het bekertoernooi en drie keer de Turkse Super Cup.

Bij Besiktas werd de 66-voudig international van Turkije één keer landskampioen, in het seizoen 2016/17. Hij speelde in totaal 141 duels voor de club (9 doelpunten en 14 assists), waarvan 31 in de huidige voetbaljaargang. Besiktas staat nu met nog één speelronde voor de boeg vierde op de ranglijst, met één punt minder dan Sivasspor, dat morgenavond gelijktijdig aantreedt tegen Göztepe.