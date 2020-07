PSV kijkt naar aanvaller van ‘enkele tonnen’ uit Keuken Kampioen Divisie

PSV bekijkt de mogelijkheden om Kaj de Rooij los te weken bij FC Eindhoven, zo verzekert het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige vleugelspeler heeft afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie indruk gemaakt op PSV en is in eerste instantie in beeld om het Jong-elftal van de Eindhovenaren te versterken.

De Rooij komt uit de jeugdopleiding van FC Eindhoven en beleefde in het afgebroken seizoen zijn definitieve doorbraak in de hoofdmacht. De linkerspits had vrijwel het hele seizoen een basisplaats bij de Noord-Brabantse club, die uiteindelijk op de dertiende plek eindigde. De Rooij kwam in 25 competitieduels tot 6 goals en 7 assists. De aanvaller had even nodig om te wennen aan de Keuken Kampioen Divisie, want hij maakte al zijn goals in zijn laatste 16 wedstrijden.

‘De wedstrijd van Barcelona staat wekelijks in de agenda, dan zit ik voor de tv’

In februari sprak Voetbalzone met Kaj de Rooij over zijn doorbraak bij FC Eindhoven. Lees artikel

PSV heeft volgens journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad nog geen contact gezocht met stadsgenoot FC Eindhoven over De Rooij, die naar verwachting van het regionale dagblad 'zeker enkele tonnen' moet kosten. De buitenspeler heeft in het Jan Louwers Stadion een contract tot medio 2021, met daarin een optie voor nog een seizoen.

Mocht De Rooij de overstap maken naar PSV, dan zal hij eerst aansluiten bij Jong PSV. Mocht het Nederlandse talent goed presteren, dan komt hij mogelijk in beeld voor het eerste elftal. Technisch manager John de Jong is op zoek naar een extra aanvallende versterking voor het Jong-elftal van PSV, nadat Sekou Sidibe besloot zijn aflopende contract niet te verlengen. De club haalde in dat kader eerder al linkeraanvaller Cheick Touré binnen, die transfervrij werd overgenomen van Feyenoord.