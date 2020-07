Mourinho beloont vervanger van Vertonghen met contract tot 2024

Eric Dier blijft Tottenham Hotspur trouw. De Londense club meldt dinsdag namelijk dat de defensieve middenvelder zijn contract heeft verlengd tot de zomer van 2024. De oude verbintenis van de veertigvoudig international van Engeland liep nog een seizoen door. Dier staat sinds medio 2014 onder contract bij the Spurs en is inmiddels niet meer weg te denken uit de basisopstelling van manager José Mourinho.

De zes jaar geleden van Sporting Portugal overgenomen Dier staat inmiddels op 239 wedstrijden namens Tottenham in alle competities, met 11 doelpunten en 11 assists als resultaat. Prijzen met de club uit Noord-Londen werden nog niet veroverd, al werd in 2019 ten koste van Ajax wel de finale van de Champions League bereikt. In de eindstrijd in Madrid was Liverpool echter te sterk voor het elftal van toenmalig manager Mauricio Pochettino: 0-2.

?? We are delighted to announce that @ericdier has signed a new contract with the Club which will run until 2024!#THFC ?? #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 21, 2020

Sinds de komst van Mourinho naar het Tottenham Hotspur Stadium, in november vorig jaar, is de rol van Dier binnen de selectie van de huidige nummer zeven in de Premier League gewijzigd. De van origine middenvelder vormt geregeld samen met Toby Alderweireld het hart van de Tottenham-defensie. Mede hierdoor zit Jan Vertonghen bijna wekelijks op de bank. Dier heeft inmiddels een schorsing van vier duels uitgezeten voor zijn wangedrag na afloop van het FA Cup-duel met Norwich City in maart. Hij rende toen de tribune in om verhaal te halen bij een bezoeker die naar verluidt beledigende dingen had geroepen over zijn broer. Daarnaast werd hem een boete van omgerekend 44.000 euro opgelegd.