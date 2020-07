Ruiter geldt als optie bij twee Eredivisionisten

Fiorentina is niet bereid om concessies te doen aan de vraagprijs van zeventig miljoen euro voor Federico Chiesa. Juventus wil Daniele Rugani, Cristian Romero, Mattia Perin of Luca Pellegrini in een eventuele transfer betrekken. (Diverse Italiaanse media)