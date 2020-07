Touzani grapt over Messi en toont dankbaarheid met bijzondere röntgenfoto

Sofiane Touzani doorliep vroeger de jeugdopleiding van Feyenoord en Haarlem en leek op weg naar een toekomst als profvoetballer. Scoliose, een ernstige vergroeiing van de wervelkolom, zorgde echter voor een abrupte einde aan de dromen van Touzani. De inmiddels 33-jarige straatvoetballer, freestyler en presentator is desondanks zeer dankbaar voor de kansen die hij daarna heeft gekregen op werkgebied.

Via Instagram Stories laat Touzani maandag middels een röntgenfoto zien waarom een loopbaan als prof niet voor hem was weggelegd. "De meest gestelde vraag die ik krijg: 'Soufiane Touzani, waarom ben jij geen profvoetballer geworden? Ik ga niet zeggen dat dat alleen hierdoor komt, ik was geen Ronaldinho ofzo." Wat volgt is een medische uitleg. "Maar als je deze röntgenfoto bekijkt van mij, dan zie je dus dat ik een ijzeren pin in mijn rug heb, van bijna dertig centimeter. En je ziet ook dat mijn rug scheef aan het groeien was."

De bijzondere röntgenfoto die Soufiane Touzani laat zien via Instagram Stories

"Kijk, ik ga niet zeggen dat ik Lionel Messi ben of wat dan ook, maar ik zeg wel dat dit mijn kostbaarste bezit is. Want hierdoor ben ik alles gaan doen wat ik nu aan het doen ben. Bijvoorbeeld trucjes leren en de wereld rondreizen. Ik ben dankbaar. Dit is de story, but the story doesn't end here", zo besluit Touzani zijn relaas. De Rotterdamse straatvoetballer komt geregeld in contact met bekende voetballers, zoals recentelijk nog met Donny van de Beek en Calvin Stengs.