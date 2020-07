PSG verrast media en fans volledig met deal tot 2024: ‘Hier staat mijn wieg’

Paris Saint-Germain ziet toekomst in Presnel Kimpembe. De verdediger lag al tot de zomer van 2023 vast, maar de Ligue 1-club maakt zaterdag bekend dat de contractuele overeenkomst met een jaar tot medio 2024 is verlengd. Franse media verzekeren dat de langere verbintenis gepaard gaat met een salarisverhoging voor de 24-jarige verdediger én erkennen tegelijkertijd dat het nieuwe contract uit de lucht komt vallen.

“Hier staat mijn wieg, ik vertrek niet”, zo laat Kimpembe zelf via sociale media weten. De verdediger werd immers op zeer jonge leeftijd aan de jeugdopleiding van PSG toegevoegd. “Dit is mijn club. PSG zit diep in mijn hart, het is de club die mij heeft opgeleid. Ik ben hier al sinds mijn achtste”, vertelt de Frans international op de clubsite van de Parijzenaars. “Het is voor mij een eer om mezelf voor de lange termijn aan de club te kunnen verbinden.”

De contractverlenging van Kimpembe was niet voorzien door de sportmedia in Frankrijk. De verdediger ondertekende nog geen twee jaar geleden een nieuw contract tot medio 2023 en de voorbije maanden maakte niemand melding van onderhandelingen over een langere samenwerking. Mogelijk heeft PSG met de contractverlenging een reactie willen geven op het vertrek van tal van talenten in de voorbije jaren én de kritiek daarop. Zo vertrok Tanguy Kouassi recent transfervrij naar Bayern München.

Hoewel Kimpembe de maanden voorafgaand aan de coronastop al verzekerd was van een basisplek bij les Parisiens, betekent het transfervrije vertrek van Thiago Silva uit het Parc des Princes een geduchte concurrent minder. De verdediger debuteerde in oktober 2014 in de hoofdmacht en speelde sindsdien 136 duels in alle competities.